Puro lujo: así fue el romántico segundo aniversario de Raquel Argandoña y Félix Ureta

Aunque este no fue el mejor año de Raquel Argandoña en el ámbito familiar, sí lo fue en el sentimental. La panelista de Bienvenidos está aprovechando de disfrutar todo lo que no pudo este 2020, y no solo producto de la pandemia, sino que por el polémico ataque que protagonizó su hijo Nano Calderón hacia su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas, con un cuchillo, el pasado mes de agosto, lo que además le costó el distanciamiento con su hija Kel, tras darle todo su apoyo al estudiante de Derecho.

Al margen de lo malo, Argandoña se queda con lo bueno de este año, la compañía incondicional de su pololo Félix Ureta, quien días atrás la acompañó en su espectacular fiesta de cumpleaños, y ahora lo hace con un especial aniversario.

Los tórtolos cumplieron un año más de puro amor, y lo celebraron en un exclusivo hotel durante este fin de semana.

La pareja compartió parte de lo que fue su escapada romántica en sus stories de redes sociales:

Félix Ureta y Raquel Argandoña en su aniversario - Instagram

"Aniversario", escribió Raquel junto a una postal en el hotel y una espectacular vista al cerro.

Félix Ureta y Raquel Argandoña - Instagram

El cumpleaños de Raquel

El pasado 5 de diciembre, Raquel Argandoña celebró su cumpleaños junto a su pareja y amigos. La comunicadora cumplió 63 años y los que festejó con una velada a la que asistieron personajes como Maximiliano Luksic y Mary Rose McGill.

La fiesta fue una sorpresa organizada por su amigo Willy Geisse, a quien agradeció a través de una publicación en Instagram. "Gracias a mi amigo productor @william_geisseoficial por esta linda sorpresa", escribió, etiquetando a los responsables de su cumpleaños.

Para la ocasión, Raquel Argandoña utilizó un enterito beige con flecos y brillos plateados. La pieza fue combinada con unos zapatos negros brillantes, los que cambió por unas zapatillas nude para soplar las velitas. Tras compartir fotografías del momento, la opinóloga recibió saludos por parte de sus seguidores y colegas como Martín Cárcamo y Julián Elfenbein.

Ambos animadores, dejaron sus buenos deseos. Y mientras que el rubio natural reaccionó con corazones, el conductor de Pasapalabra escribió: "felicidades amiga".

Los grandes ausentes

Cabe señalar que Raquel Argandoña no contó con la presencia de sus hijos en su cumpleaños, ya que el menor se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en una clínica psiquiátrica del sector oriente y Kel Calderón estaba de viaje en Torres del Paine junto al periodista Claudio Iturra.

