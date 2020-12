Nico Arrieta critica a La Segura y Luisa Castro por su forma de hacer publicidad

El polémico Nico Arrieta volvió a hacer de las suyas en redes sociales. En esta oportunidad arremetió contra dos influencers por considerar que su método para ofrecer publicidad no es correcto. Sin embargo, en lugar de hacerlo de forma interna decidió criticar públicamente, incluso citando ejemplos.

El tatuadísimo joven apuntó hacia Nathalia Mena, conocida como La Segura, y Luisa Castro. Estas dos famosas acostumbran a hacer publicidad, recomendando a diario productos y servicios de empresas por medio de sus historias.

Así fueron las críticas de Nico Arrieta

Desde las 'stories' de su Instagram y en un tono muy sarcástico, el también influencer argumentó que no deben esconder las etiquetas de #publicidad al momento de lanzarlas. Sin embargo, lo que podría haber sido un consejo o advertencia, terminó siendo una denuncia pública.

"Lo tapan o lo esconden donde más puedan. ¿Qué creen, que la gente no se da cuenta que es publicidad?", se preguntó en el video.

"¡Ay, esto me encantó (…) O sea digan que es publicidad y ya, de frente. Pero poner esa vaina toda borrosa ya es… (ríe) qué son esas mañas, póngao bien. Ojo que los van a sancionar, ojito", dijo Nico Arrieta. Seguidamente citó un ejemplo de auspicio de La Segura y luego de Luisa Castro.

A través del hilo de comentarios, los usuarios dividieron sus opiniones ante su decisión de exponer públicamente los casos. Unos aseguraron que solo se trata de "envidia" y otros señalan que aunque no fue el mejor método "lo que está diciendo es para proteger al consumidor".

"Este trauma con La Segura. No vive su vida por estar pendiente de la de ella, la envidia se le nota a kilómetros", escribió @andreorozco53. Por su parte @separoa señaló: "Él tiene razón, yo siendo dueña del producto y no pago para que publiciten mis productos".

Cabe destacar que Nathalia Mena y Luisa Castro no se han pronunciado acerca de los videos que soltó el creador de contenido.

Nathalia Mena es una de las influencer más queridas de Colombia - Instagram @la_segura

La pelea con su ex en pleno Twitter

El pasado mes de octubre, Nico Arrieta y Loren Esteban, quien fuera su pareja, protagonizaron una "guerra" en las redes sociales. La relación estaba irremediablemente rota y las posibilidades de una amistad tampoco fueron viables, ya que el influencer la acusó de haberle sido infiel.

Alguno de los dos estaba mintiendo, la gran pregunta es quién. Para Nico Arrieta, Loren había sostenido una relación ajena con un fotógrafo, sin embargo, no soltó prueba y fue ella quien posteriormente se las exigió en Twitter, incluso afirmando que no sentía miedo.

Más de 1 millón de seguidores maneja el polémico influencer - Instagram @nicolasarrieta

"Díganle a mi ex @nikoarrieta que publique los videos que tiene donde estoy haciendo un trío", escribió la mujer. Asimismo agregó que tal cosa nunca ocurrió y solo se trata de un invento. "No tengo miedo", dijo.

En otro tuit le señaló directamente: "Que no me bloquee diciendo que le fui infiel con un fotógrafo, que ponga las evidencias, que lo reto. Puedo dar mi palabra que jamás en la vida lo hice. Sus celos son de otro nivel". "Si es verdad lo que dice, que me manden el video, que yo también quiero verlo".

De acuerdo al portal 'El Protagonista', el creador de contenido respondió a las palabras de su ex pareja: "Lo que a mí me gusta es la pu** guerra, así que vamos por eso". Finalemente se dirigió a Loren con una frase deplorable. "Mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos caerán sobre ti".

Te recomendamos

Shakira la rompe en Instagram con un sexy vestido dorado: ‘Reina de América Latina’

El hermoso paseo de Johana Bahamón con Evelyn: “Esa niña es divina”

Las fotos que nunca viste de la protagonista de ‘Betty la fea’ en ligera ropa