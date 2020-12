"Perdí toda credibilidad": Loreto Aravena analiza los efectos de su relación con Max Luksic

Ha sido un año de cambios para Loreto Aravena. La actriz, que se alejó de las teleseries por un tiempo, se sumó al Frente Amplio y está postulándose para ser parte del proceso constituyente. En un 2020 movido, concedió una entrevista a The Clinic donde analizó, entre otras cosas, las consecuencias le trajo su relación con Maximiliano Luksic.

El hijo de empresario Andrónico Luksic y dueño de Canal 13, y la actriz, confirmaron su relación en octubre de 2017, tras meses de rumores y transcendidos en medios de comunicación.

En ese momento, la artista que tenía contrato con la ex señal del angelito, fue blanco de críticas por su nuevo pololeo, algo que reconoce, le ha traído coletazos hasta la actualidad. "Por pololear con un Luksic… perdí toda credibilidad en la palestra pública. Desde que empecé esta relación me han tratado muy mal", reflexionó.

Hasta hoy, Aravena asegura que es criticada por su relación y por ser mujer. "Me dicen ‘interesada’ en las redes sociales. Que he estado con él por la plata. Que me ayuda. Y yo llegué al 13 el 2008. Entonces ha sido muy heavy la misoginia. Sólo por ser mujer", explicó.

La actriz de Soltera Otra Vez fue enfática en señalar su posición política para responder a quienes la critican por emparejarse con el hijo de uno de los hombres más millonarios de Chile.

"Soy de izquierda. Mi familia es de izquierda. Mi papá es primo de Carmen Gloria Quintana, la mujer que quemaron. Tengo familiares que se fueron al exilio. Y, claro, ahora me juzgan por pololear con Max", señaló.

Para la artista, las críticas por su relación amorosa son infundadas e injustas. "¡Me enamoré! ¿Es eso tan raro, tan terrible? Lo aprendí a conocer. Conocí al hombre detrás del apellido. Pero, claro, no se me invalida por mi trabajo. No, obvio que no. Pasé a ser ‘la mujer de…’".

La pelea con Héctor Morales

Al margen de las críticas por su relación, lo que más ha afectado a Aravena en el último tiempo, fue el enemistarse con su colega Héctor Morales por redes sociales.

"Lo que más me afectó este 2020 fue lo de Héctor Morales (…) fue asqueroso. Su acusación no tuvo ni pies ni cabeza. Si yo hubiese tenido la capacidad de despedir a alguien, no me habría despedido”, afirmó.

Cabe recordar que en el mes de junio el actor insinuó en Twitter que Aravena, habría mostrado un video a Max Luksic, donde aparecía Morales cuestionando el rol de los medios. "El hijo del dueño del canal, no había visto el vídeo en el que yo había participado cuestionando los medios de comunicación en su entrega de información durante octubre. Entonces su pareja actriz me pidió el vídeo para“publicarlo” / al otro día estada fuera", escribió el actor en su cuenta.

Ante esto, Aravena respondió a Morales a través de la misma red social: "Qué onda Hector? De que estás hablando que no hablas primero conmigo? Te estoy llamando a tu celular. No entiendo que pasa ni por que escribes esto. Pero estás mal informado y haces una “funa” sin prueba alguna y sin preguntarme Me carga el cahuin yo voy de frente!", cerró.

