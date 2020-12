Cecilia Gutiérrez y su quiebre con Sergio Rojas: "Me metí con personas en las que no debería haber confiado"

En un nuevo capítulo de Sigamos de Largo, la periodista Cecilia Gutiérrez habló sobre su salida de Me Late y aclaró su vínculo con Sergio Rojas, con quien conducía el Primer Plano del Pueblo en Instagram.

Todo ocurrió cuando Fran García-Huidobro le preguntó el motivo por el que solo ella salió del espacio de TV+. "Porque Sergio es su amigo", dijo la actual panelista del Bienvenidos, siendo respaldada por la animadora. "Lo dijo acá el Huevo", señaló esta.

"O sea, después de lo que dijo acá, de verdad que era imposible que lo saque de ninguna parte", agregó Maly Jorquiera. "Pero también eso es mentira. O sea, es parte de la mentira porque por qué no dice 'a Sergio no lo echo porque es mi amigo'. Pero dijo: 'No, porque él es panelista de tu programa"", aclaró Cecilia Gutiérrez, quien además explicó por qué no continuó con su programa de Instagram.

Cecilia Gutiérrez y el fin del Primer Plano del Pueblo

Tras ser consultada por el motivo que la llevó a cancelar el Primer Plano del Pueblo, Cecilia Gutiérrez explicó que se debió a un conflicto que tuvo con Sergio Rojas. "Después tuve un conflicto con Sergio porque cuando yo salí del Me Late, uno de los discursos y las peleas que yo mantuve es que igual en mi despido hubo un sesgo machista", dijo.

"¿Por qué echas a la mujer del panel y no al perrito, al amigo? Eso es machista. Yo se lo dije, se lo dije a Sergio en su momento. No estoy diciendo que Daniel sea una persona machista en su día a día, cien por ciento. Pero lo que él hizo tiene un sesgo machista", agregó, indicando que conversó con él luego de su salida.

Cecilia Gutiérrez en Sigamos de Largo - Canal 13

"(Sergio me dice) 'Yo te entiendo, pero pucha Daniel tiene mamá, tiene hija'. Yo le digo: 'Sí, pero yo voy a mantenerme firme con mi postura. Para mí, esto tiene un sesgo machista"", continuó, revelando que ha sido un proceso complejo de superar. "He tenido momentos. Igual he tenido que hacer un trabajo incluso a nivel espiritual. Llegar a ese punto, porque veía las redes sociales y había un nivel de ataque", señaló.

Por otra parte, aclaró que no es amiga de Sergio Rojas. "Asumo absolutamente la responsabilidad porque me metí por involucrarme con personas en las que no debería haber confiado nunca", comentó, indicando que con el periodista "nos conocimos hace muchos años. Pero nunca somos amigos de un nivel de intimidad. No conozco su casa, él no conoce la mía. Nada".

"Lo conozco hace 15 años. Trabajamos juntos en Alfombra Roja en este canal. Entonces, evidentemente yo asumo la responsabilidad de todo lo que pasó. En cierta parte es culpa mía porque yo me metí con personas en las que no debería haber confiado jamás. Si a mí se me ocurre hacer un programa con Sergio Rojas… Cómo iba a terminar, mal", cerró.

