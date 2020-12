De Daniella Álvarez el país conoció su entereza cuando le amputaron su pierna. Daniella Álvarez revela que tuvo coronavirus luego de que le amputaron la pierna

A muchos conmovieron sus mensajes, y su positivismo ante sus complicaciones de salud.

Pero nadie supo lo que hay detrás de todas esas imágenes, hasta ahora.

Ella afirmó en octubre pasado que su papá tenía coronavirus.

Lo que no contó fue que a ella también le dio y también a otros integrantes de su familia.

Eso lo guardó en secreto por mucho tiempo. Precisamente, en ese tiempo se publicaba toda su odisea con su pierna amputada.

Previo a eso, ya el país sabía de todas las cirugías a las que tuvo que someterse.

View this post on Instagram

Ella afirmó que todo se debió a un descuido de su padre y que su novio, Lenard Vanderaa y su sobrino menor de edad fueron asintomáticos.

Pero lo peor fue que sus padres sí estuvieron hospitalizados.

Y sus hermanos, para variar, presentaron síntomas. Entre ellos, escalofrío y fiebre y ronchas.

“Él no tuvo los cuidados. Es una persona muy relajada, vivía con el tapabocas ¡pero en la nuca! Yo acababa de salir de la UCI y mi padre entraba. Me puse a llorar. Mi papá es mayor y sufre de Epoc [enfermedad pulmonar obstructiva crónica]. […] Rezábamos por mi pierna, por mi otro pie, por mi padre. Oraba y pedía a Dios que nos ayudara a salir de eso y que se acabara esta tragedia. […Pero] La COVID llegó a mi cuerpo, y creo que eran tantos los medicamentos que había tomado al principio de mi proceso, que no tuve ni un síntoma. En cambio, mi papá estuvo intubado y permaneció 40 días en la UCI; mi mamá duró 10 días hospitalizada”, narró.