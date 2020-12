En redes sociales da nuevamente de qué hablar Epa Colombia.

"Yo nací pobre, pero no decidí quedarme así": Epa Colombia

Sin embargo, esta vez no se trata de nada negativo, por el contrario la defienden.

Y es que, para nadie es un secreto que Daneidy Barrera es una de las figuras más polémicas de la farándula colombiana.

En parte, debido a sus escándalos y a sus problemas con la justicia.

Esto, desde que hace un año publicara un video destruyendo una estación de Transmilenio.

Sus actos, además de ponerla en riesgo de ir a la cárcel, también la pusieron en el ojo público.

Hace poco volvió a su cuenta de Instagram y ha demostrado que su contenido ha cambiado.

Se ha dedicado a mostrar que está saliendo adelante con la compra de una nueva vivienda y la apertura de varios salones.

Recientemente Daneidy conmovió a más de un seguidor, todo por un video en el que reveló parte de su dura historia de vida.

Según detalló, viene de una familia de bajos recursos, que no le pudo dar estudios por falta de dinero.

"Mi mamá no me pudo dar estudios, pero yo vi una oferta para estudiar en el Sena sobre entrenamiento deportivo. De allá me sacaron cuando empecé a ser Epa Colombia porque le daba mala imagen a la institución", comentó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.