La graciosa y navideña foto de Rocío Toscano que muestra su avanzado embarazo

Rocío Toscano está teniendo un embarazo súper genial, y afortunadamente fuera de complicaciones. Apenas en octubre se conoció que la artista de 26 años traería mellizos al mundo, su guatita continúa creciendo cada día más y ella lo hace saber a sus seguidores en redes sociales.

Para esta época navideña, la actriz chileno-argentina parece disfrutar su gestación como toda una reina. Descanso, alimentación y mucho regaloneo son los cariños que recibe para sopesar el malestar corporal que seguramente produce su embarazo. Pero sin ninguna duda, se lo está gozando.

Así va el embarazo de Rocío Toscano

Con su guatita al aire y las piernas descubiertas. Este es el método que cumple la nacida en Buenos Aires para sentirse lo más cómoda posible. Y así lo evidenció en su más reciente imagen en Instagram.

"La sensación de tener dos vidas moviéndose dentro de una es (emoji de asombro). Te moriiiii gaiaaaaaaa. Lo máximo. Acá chocha, eshaaaa, con mi sandía al lao", escribió la actriz de forma muy coloquial.

Su graciosa pose y la decoración navideña también llaman la atención en la postal que suma más de 98 mil 'likes'. En el hilo de comentarios, sus seguidores afirmaron que luce hermosa y extendieron bendiciones para ella y los mellizos que espera.

El pasado 24 de noviembre, Rocío Toscano publicó otra imagen de su guatita. En esta ocasión acostada en el césped y pidiendo perdón "por el spam". Además, detalló que el nombre de la niña ya está decidido y espera poder tener pronto el del niño. Incluso solicitó opciones de los usuarios.

Santino, Lautaro y Vicente fueron algunas de las opciones como nombre para su varoncito - Instagram @rociotoscanoactriz

Su doble embarazo

La ex participante de la teleserie 'Verdades Ocultas' reveló para una entrevista que no esperaba un embarazo por partida doble. "No lo podía creer", dijo al portal Las Últimas Noticias.

"El año pasado fue muy distinto a este, estaba más niña. Al principio cuando me enteré del embarazo fue una sorpresa… y que eran dos, no lo podía creer", afirmó Rocío Toscano.

También expresó sentirse asustada con la noticia, ya que para la artista "los artistas en Chile estamos súper desprotegidos.". Sin embargo, aseguró que gracias al apoyo y consejos de su familia y pareja todo saldrá bien cuando nazcan los mellizos.

Junto a su pareja y padre de los mellizos que espera - Instagram @rociotoscanoactriz

Cabe destacar que hace exactamente un año, la de Buenos Aires fue internada de urgencia en una clínica debido a la urgencia de un embarazo ectópico. En aquel entonces fue su manager, Margio Favero, quien explicó que Rocío Toscano llevaba tres semanas con fuertes dolores abdominales.

"Es un embarazo no viable, pero con una hemorragia. Tuvimos que ingresarla de urgencia a pabellón y le encontraron un litro de sangre en el abdomen", señaló su representante.

Gracias a una ecografía se aclaró que el motivo del malestar era el también llamado embarazo extrauterino. La anomalía, según define la Clínica Mayo, se produce “cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero".

Superada la complicada etapa de su vida, Rocío Toscano volvió a sonreír y ahora espera a dos hermosos bebés.

