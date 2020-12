"No dejaron ni que el muerto se entibiara": Pamela Díaz revela que su vestuario fue asignado a otra conductora

El término de contrato entre Pamela Díaz y Chilevisión sigue dando de qué hablar. Y es que luego de revelar que se incorporará al programa Me Late, de TV+, la Fiera contó un hilarante detalle sobre su ex casa televisiva.

Según explicó en el programa Tinto de Verano, conducido por Pancho Saavedra, su vestuario fue asignado a otra conductora. Sus palabras surgieron luego que el animador le preguntara si estaba triste por su salida del canal.

"No, yo venía viendo esto hace más o menos un tiempo, y era como lo lógico, porque yo no estaba haciendo nada desde enero. Era lógico igual que yo que tenía un sueldo alto, tenían que ocuparme y no había espacio. Y las cosas que yo había presentado no eran aceptadas y después sí", dijo.

"De hecho, hace poco hice un piloto recién hace poco con Pamela, en Chilevisión (…) Y era para las redes sociales, que era lo que yo quería hacer por el Instagram de Chilevisión, que era lo que estaba viendo hace tiempo con el grupo de los chiquillos, y ahora no quedó en nada", agregó.

¿Qué pasó con el vestuario de Pamela Díaz?

En ese momento, Pamela Díaz sorprendió con un detalle que provocó las risas del animador. Y es que su vestuario fue asignado a otra conductora.

"Ahora mi ropa la usó la Maca Venegas ayer. La Maca Pizarro, perdón", contó. "¿Pero cómo le pasaron tu ropa a la Maca Pizarro? ¿La que usaste pal piloto del Show de Pamela?", preguntó Pancho Saavedra. "Sí. Mi terno rosado, ¡se lo pasaron al tiro hueón!", contestó la Fiera entre risas.

"Oye, pero no dejaron ni que el muerto se entibiara, ¿pero por qué le pasaron ese traje? No…", comentó el animador. "Así mismo. ¡Porque ya me habían echado y no me habían dicho nada, Pancho!", agregó Pamela Díaz, indicando que "ella salió dando las noticias".

"No, yo encuentro que… No te dejaron ni reposar. Muéstrame la foto, por favor. ¿La tenís en tu celular?", insistió el animador. "Chilevisión ocupando todos los recursos, todos, todos", remarcó la nueva integrante de Me Late.

Pamela Díaz y Pancho Saavedra en Tinto de Verano - Instagram

Ver más

"Sí, duele mucho": Paloma Soto cuenta su experiencia tras someterse a una abdominoplastía

Cristián Sánchez se defiende tras críticas por fotografía sin mascarilla: "¡Paren la joda!"

Tras hablar sobre Gala Caldirola: Oriana Marzoli repasa a Lisandra Silva