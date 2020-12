"Sí, duele mucho": Paloma Soto cuenta su experiencia tras someterse a una abdominoplastía

Para orientar a otras mujeres que quieren operarse y, también, porque se lo preguntan mucho, Paloma Soto explicó en sus stories de Instagram cómo fue su experiencia tras realizarse una abdominoplastía años atrás.

La cantante y madre de cuatro hijos, fue al doctor tras tener a su tercero, pensando que no volvería a quedar embarazada. Quería sacarse el exceso de piel de sus embarazos anteriores, además de las estrías y la flacidez con la que muchas mujeres quedan después de tener bebés.

Para quienes no saben, la abdominoplastia es un procedimiento complejo de reconstrucción de la pared abdominal, donde se elimina el exceso de piel y grasa para remodelar el área del abdomen.

La actriz decidió contar su experiencia porque hay muchas personas con dudas sobre esta cirugía

"Voy a contar mi experiencia con la abdominoplastía, porque de verdad cada vez que dijo que me operé la guata me llenan de preguntas, como si fuera la primera mujer en el mundo que se operó, no cachan na que están todas operadas, ¡y nadie dice nada!", comenzó relatando entre risas.

Soto fue honesta al confesar que su post operatorio fue muy doloroso. "Sí, duele mucho, mucho, pero ya se me olvidó y me volvería a operar", reveló.

Además, agregó que la mayor motivación para intervenirse fue estética. "Me operé cuanto tenía tres hijos, fui y me saqué el globo reventado que tenía lleno de estrías, horrible".

En ese entonces, la artista era madre de María Jesús, Santiago y Celeste, y pensó que no tendría un cuarto hijo.

"El doctor me dijo, '¿vas a tener más hijos?', y yo le dije, 'no, voy a tener más', me dijo 'ok', y me operó, y al año de operada nació el Bruno, entonces yo le dije 'doctor tengo miedo porque me acabo de sacar la guata y estoy embarazada', y me dijo 'no te preocupes porque yo te dejé un poquito más de piel porque tu eras muy joven para decirme que eran tus últimos hijos"", explicó.

"Y entonces así con mi historia, ya que siempre me preguntan lo mismo…aquí va, qué tanto contar, si hay que contar porque hay gente que tiene ganas de operarse y no tienen tal vez a alguien que lo haya hecho así que aquí ya tienen mi testimonio", finalizó.

Stefan Kramer, Paloma Soto y sus hijos

