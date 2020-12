Kathy Orellana recibe aplausos por mostrar su cabello corto al natural: "Estás regia"

Kathy Orellana ya ha recibido un sinfín de elogios en las redes sociales por su esfuerzo y dedicación para bajar de peso. Nunca le faltan los comentarios positivos y ahora va por más, pues la cantante decidió lucir su cabello al natural, corto y elegante.

Ante quienes quizás no lo sabían, la llamada Morenaza de Rancagua confirmó que generalmente utiliza extensiones de distintos estilos. Sin embargo, a los usuarios les quedó claro que de ambas maneras se ve fantástica.

Kathy Orellana muestra su pelo real

Hace un par de días la cantante de 34 años publicó la imagen que ya supera los 1.780 'likes'. Además de desear un lindo día, la artista afirmó que es "camaleónica", en alusión a sus constantes cambios en el cabello.

"Hoy volveré a un nuevo look en @extensiones_vip. Más tarde les muestro el resultado", escribió Kathy Orellana. Los comentarios no se hicieron esperar y comenzaron a elogiarla por su valentía de mostrar el cabello tal como es. Algunos coincidieron en que incluso así se ve mucho más bella y original.

"Te ves hermosa Kathy", "Estás regia", "Eres top" y "bellísima, tan simpática como siempre", son algunos de los mensajes que le hicieron llegar. @antoniaantonella2020 aseguró que "te ves regia con tu pelo real. Más elegante". Otra de las usuarias le solicitó también su receta para bajar de peso.

Impactó con su bikini negro

Además de exponer su físico, la artista también demuestra que la temporada de piscinas ha llegado. Desde una silla para broncearse posó para algunas imágenes en un sexy bikini negro.

"Orgullosa de lo que soy de lo que he logrado", escribió Kathy Orellana. "Aquí les muestro sin censura mis hermosas estrías, hermosas imperfecciones y una que otra cicatriz", describió. La Morenaza de Rancagua aclaró que algunas de las marcas son "de ser gordita" y "de lo hermoso que fue ser mamá".

Para la intérprete, estas cicatrices son rastros de una "guerrera" que ha batallado contra difíciles procesos físicos.

En la galería bromeó al afirmar que mete la guatita. "¿Ven que no estoy toda operada?" (…) "Solo me realicé un bypass hace 15 años y me puse implantes hace 7. Lo demás es cuidado en la alimentación y por supuesto el Detox que consumo", aclaró Kathy Orellana.

La intérprete acaparó la atención de sus seguidores con este tipo de fotos - Instagram @kathyorellanasoto

Y en topless

Sonriendo para las cámaras y tapando sus senos con el cabello, Kathy Orellana expresó: "Atrévete. Hace muchos años en mi cación 'bien sabías' realicé un desnudo pesando más de 120 kilos".

Y más abajo en la descripción reflexionó: "Ahora me atrevo nuevamente a realizar esta sensión. Esta vez con más actitud y ganas que nunca. No lo olvides, depende de ti".

La ironía de los usuarios

Quienes ahora le afirman que luce hermosa y atractiva, hace algunas semanas la criticaron duramente por un video auspiciador, el cual la cantante decidió eliminar. Menos de 30 segundos duraba el material donde realiza una publicidad para la tienda 'Denisse Store', de ropa femenina.

"Demacrada", "feas facciones" y "quedaste pal' perro de fea" fueron algunos de los comentarios más duros que recibió Kathy Orellana. Sin embargo, la artista prefirió contestar con humildad y dando gracias por las opiniones. Otros de sus seguidores saltaron de inmediato para defenderla y se armó el enfrentamiento mediático.

Al final optó por suprimir el video de su cuenta en Instagram.

Más de 55 mil usuarios le siguen en las plataformas digitales - Instagram @kathyorellanasoto

