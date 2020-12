"¿Por qué no puedo usar traje de baño?": Cata Palacios responde a críticas por fotos en bikini

Unas inocentes fotos en traje de baño en su cuenta de Instagram despertaron las críticas entre los seguidores de Cata Palacios. La cantante se aburrió de que la critiquen por algo que es normal y todo el mundo hace, sin embargo, en ella, parece ser reprochable por algunos.

La ex animadora de Yingo viajó unos días a la playa para disfrutar de unos días de descanso y compartió un potente descargo en sus redes sociales.

"Han criticado mucho mis fotos en traje de baño, en especial mujeres que buscan ofenderme, la mayoría los eliminé porque me da pena que sucedan ataques así entre desconocidos, entre mujeres", comenzó relatando la comunicadora en una foto blanco y negro donde aparece en bikini.

Cata Palacios posa en bikini y comparte descargo en redes sociales

"Bueno, mi pregunta es ésta: ¿Por qué no puedo usar un traje de baño en la playa? ¿O en una piscina? ¿Y hacer fotos de esos momentos como todo el mundo lo hace? ¿Qué tengo de diferente?", continuó.

La artista explicó que siempre se ha tomado fotografías sensuales en bikini, a única diferencia es que ahora las comparte en redes sociales.

"Antes no compartía estas fotos porque soy pudorosa, siempre lo he contado, pero no por eso dejé de tomarlas. La diferencia es que ahora las comparto, eso es todo. Y sí, son posadas, no todas son naturales. A veces también me dan ganas de ser un poco vanidosa y posar, como a todos! Somos humanos y los humanos a veces somos vanidosos", concluyó.

Para sus seguidores, la envidia fue una de las principales razones por las cuales le escriben comentarios inapropiados en redes. "Ufffff la envidia querida!!! Las mata ver una mujer bella!!!", "Así de dominados están que cuando notan a alguien amandose saltan de a 10 a decirle que no…", "Detrás de cada crítica hay una admiración escondida 😉eres hermosa y tienes todo el derecho a subir las fotos que quieras!", fueron algunos de los comentarios que le dejaron los usuarios.



Ver más