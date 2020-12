Renata Bravo luce fabulosa en bikini a sus 46 años

El verano en Chile siempre es una excelente oportunidad para visitar la playa, siempre y cuando se cumplan las medidas sanitarias por la actua situación pandemia. La presentadora Renata Bravo disfrutó esta semana del sol y la arena, y lo compartió en cuenta de Instagram.

La también actriz y comediante abandonó recientemente el 'staff' de Milf. Su salida del espacio se debió a desacuerdos y discusiones con Claudia Conserva. De la misma forma, Yazmin Vásquez dijo adiós al programa transmitido por TV+.

Renata Bravo sorprende a sus seguidores desde la playa

A más de 495 mil usuarios le gusta apreciar los posteos que la presentadora de 46 años deja en sus redes sociales. En esta oportunidad se le vio con un traje de baño de una sola pieza, en color negro. Además, lució unos lindos lentes de sol y ofreció una sexy pose con las rodillas repletas de arena.

La sonrisa de Renata Bravo en la imagen es imborrable. "Así no más", escribió junto a algunas etiquetas como #Agradecer, #TrabajoOnline #NuevaVida y #DisfrutarLaVida.

Los comentarios no faltaron, pues la foto ya acumula más de 8.500 'likes'. "Qué regia, Renatita", "Qué mujer más guapísima", "Bella, simpática, eres lo máximo" y "Luces estupenda, te quiero mucho", fueron algunos de los mensajes. Una usuaria llegó incluso a compararla con una sirena.

Su salida de Milf y el mensaje de Claudia Conserva

A principios de noviembre tomó la decisión de abandonar el programa, hecho que causó polémica porque los motivos no estaban esclarecidos. Sin embargo, todo se debió a una irreparable discusión con Claudia Conserva, también miembro del espacio.

El pasado 12 de noviembre, a modo de TBT, Conserva publicó un extenso mensaje donde soltó varias posturas. "No esperen “cahuín” ni circo de mi parte, los que me conocen saben que no me gusta", inició.

"En estos 30 años frente a la pantalla jamás he hablado mal de otras personas ni he expuestos conflictos internos. No son mis códigos", destacó la animadora con más de 820 mil seguidores.

La animadora no se quedó callada ante la situación con su ex compañera de Milf - Instagram @clonserva

Seguidamente, y sin mencionar a nadie, expresó lo siguiente: "Ser la cabeza de un proyecto significa saber lidiar con un equipo, confiar en ellos, delegar responsabilidades, exigir cuando lo amerita y celebrar cuando las cosas se hacen bien, mantener un buen clima es fundamental".

"Tengo una paciencia infinita y estoy convencida que la comunicación y el respeto son claves para liderar un grupo de trabajo. Pero también hay límites y situaciones que no puedo dejar pasar, y aunque sea doloroso y traiga consecuencias, uno debe actuar, debe dejar partir y debe sacar a quienes hacen daño", sentenció.

La respuesta de Renata Bravo

La polémica no terminó allí, pues la experimentada animadora aprovechó una emisión de "Sigamos de Largo" para contestar sobre lo ocurrido en Milf. "Yo no me pongo ese poncho jamás. La gente que me conoce sabe cómo soy. Yo podré tener algún defecto, que soy muy directa para mis cosas", aclaró Renata Bravo.

"Si a mí me molesta algo yo siempre lo hago saber de alguna u otra manera y trato que sea la forma más directa y el camino más corto. Hemos trabajado juntos nosotros, tú me conoces; bueno, la Yaz para qué decir", continuó.

Afirmó que en reiteradas ocasiones ha tomado decisiones donde prefiere no herir a nadie. "No está en mi disco duro. Entonces, para nada me pongo ese poncho", dijo.

Renata compartió el set de "Sigamos de Lago" con Yazmin Vásquez, Sergio Lagos y María Paz Jorquiera - Instagram @renata_bravo_

