Rafa Cavada se quiebra con historia de mujer que quería retener 10% de las AFP

Un conmovedor momento fue el que se vivió este jueves en el matinal Contigo en la Mañana, tras conocerse la historia de una mujer que buscaba retener el 10% del padre de su hija debido a una deuda de pensión alimenticia. El testimonio fue recogido por el periodista Rafa Cavada, quien se encontraba reporteando en las filas de las AFP.

Letizia reveló que su pareja ha pagado la pensión alimenticia de manera irregular durante los últimos 10 años y que la deuda supera los 3 millones de pesos. Si bien intentó realizar el trámite en la primera instancia, no pudo terminar el proceso debido a la demora en los trámites y ahora buscaba obtener el monto del segundo retiro.

Momentos después, la mujer se quebró en pantalla mientras hablaba de su mala situación económica y explicaba que no ha podido realizar las diligencias correspondientes porque no tiene celular ni una manera de hacerlos vía digital.

Al ver la situación, Rafa Cavada no pudo evitar emocionarse y la abrazó para consolarla. Posteriormente, lanzó una reflexión en torno a las falencias del sistema. "Uno se pone la mano en el corazón y dice 'qué no haría uno por sus hijos'. Sin embargo, no es responsabilidad de quienes están atendiendo acá dentro y que hacen un esfuerzo todos los días. Le compete a nuestras autoridades disponer de mejores y mayores recursos para que esta situación no sea así", dijo.

Rafa Cavada en Contigo en la Mañana - CHV

"Un padre no se puede divorciar de su hijo"

Tras conocer el caso de la señora Letizia, Rafa Cavada aseguró que la pandemia dejó en evidencia "una realidad dolorosa" sobre los padres que no se hacen cargo de sus hijos. En este sentido, remarcó que "un padre no se puede divorciar de su hijo. Puede divorciarse de su pareja, pero no de su hijo. Contrae obligaciones desde el momento que lo tiene".

"Hay un círculo en la pobreza y en la incapacidad. No todo el mundo, no todas las madres, las familias monoparentales tienen la oportunidad de estar todo el día ahí. Tienen que trabajar. Y eso, para una sociedad que dice preocuparse por sus niños, debería ser fundamental ver cómo diablos asistir a las madres para que los hijos reciban ese dinero", agregó.

"Los hijos tienen derecho y los padres el deber de darlo y cortar ese círculo (…) Es fuerte, es muy indignante, muy triste y penoso que una madre que vende pan amasado en el metro tenga que además pasar por esta experiencia", continuó diciendo el periodista.

