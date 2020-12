"No es normal": Karla Melo responde a hombres que le escriben comentarios obsenos en redes

Aunque se ha avanzado mucho en el respeto por los derechos de las mujeres, todavía hay algunos hombres que las ven como un objeto. Esto fue lo que le pasó a Karla Melo, quien denunció en su cuenta de Instagram que ha recibido comentarios inapropiados por interno, los cuales le han resultado muy desagradables.

Lo hizo por ella y por miles de niñas y mujeres que a diario se ven enfrentadas a comentarios desubicados en redes sociales. La actriz pidió un inocente dato en sus stories y terminó con su bandeja de entrada llena de comentarios que, por cierto, no quería recibir.

"Yo pedí datos para un día de spa, algo rico. Gracias chiquillas por todos los datos. Me da risa, porque los hombres ofrecían masajes: 'Juntémonos, yo te hago masaje"", comenzó relatando la artista, visiblemente molesta. "Respeten, ahueonaos", agregó.

Karla Melo exige respeto en sus stores de Instagram.

Más tarde compartió otras historias donde aclaró que su problema no es con todos los hombres, sino que con aquellos que no tienen respeto por las mujeres.

"Chiquillos, yo no odio a los hombres. De hecho, en mi vida me he enamorado de varios y la he pasado bien, lo he pasado mal, hay de todo, no los odio. Lo que sí odio es a los hueones pasados a película que andan escribiéndole a las niñas, andan escribiéndole a las chicas hueas obscenas", continuó.

La también cantante pidió dejar de normalizar este tipo de conductas entre los propios hombres y sus grupos de amistades. "Eso no se hace, cabros, de verdad. No lo hagan, no nos gusta. No es bonito, ¿ya? No es normal, aunque crean, porque todos los amigos lo hacen, no es normal. Nos afecta, nos sentimos vulneradas", enfatizó.

La actriz, que habitualmente comparte fotos y videos sensuales, aclaró que eso no le da derecho a nadie a enviarle mensajes provocadores o insinuantes. "No porque suba una foto sexy, linda o baile o lo que sea, quiero provocarte, ni que me veas como un pedazo de carne o un objeto sexual", finalizó.

