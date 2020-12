Karen Doggenweiler pide donadores de sangre con urgencia para su madre

No han sido meses fáciles para Karen Doggenweiler, sobre todo en el ámbito familiar. La animadora está muy preocupada por la salud de su madre, quien ha sufrido diferentes problemas y, en este momento, necesita con urgencia dadores de sangre.

La madre de la animadora, Sylvia Lapuente, quien se encuentra hospitalizada en la Clínica Las Condes, ha visto tambalear su salud desde el mes de junio, cuando se contagió de covid-19. Tras recuperarse, ahora debió ser sometida a una cirugía de cadera, por la cual necesita dadores de sangre.

A através de su cuenta de Instagram, el rostro de TVN hizo un llamado a sus seguidores a donar:

En entrevista con La Cuarta indicó que a su mamá "esta mejor hoy día. La operación fue complicada. Fue el martes pasado y perdió harta sangre. Esta creo es su cuarta operación de cadera, así que está bien desanimada, pero con la transfusión inmediatamente despierta y se siente mejor. Está con hartos dolores, pero esta gorda es súper fuerte. Acuérdate que en junio se contagió de covid. Ahí estuvo internada, pero salió y de esta va a salir también".

La animadora contó que ya habían llegado algunos dadores de sangre para su madre. "Necesitamos sangre de cualquier tipo. Creo que es para reponer lo que ella usó del banco de sangre de la clínica. Me pidieron once y gente que no conozco, tan cariñosa, y que no sé cómo agradecerle, llegaron a donar sangre. Estoy tan agradecida porque la gente lo ha compartido en redes sociales, manda saludos. Este es nuestro pueblo lindo, nuestros compatriotas que nunca fallan. Así que imagínate lo agradecida que puedo estar", agregó.

