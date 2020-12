Julio César Rodríguez por deudas de pensión y retención del segundo retiro: "Se necesita un cambio de norma"

Este jueves, el matinal Contigo en la Mañana envió equipos para tomarle el pulso a las filas realizadas afuera de las AFP por el segundo retiro del 10%. Rafa Cavada fue uno de los periodistas en terreno, y en medio de un enlace en vivo se conmovió con la historia de una mujer que buscaba retener el monto debido a que el padre de su hija acumulaba una deuda de más de 3 millones de pesos por pensión alimenticia. En este contexto, Julio César Rodríguez emitió un sentido descargo en torno a las falencias del sistema en esta materia.

"La buena noticia para la señora, es que el segundo retiro es forzoso. Este segundo retiro sí o sí va a llegar a ella. Segundo, la realidad de la gente que no tiene un teléfono, que no tiene internet, que no tiene un plan, que no se conecta, está ahí. Está a la mano", partió diciendo.

"Ni siquiera tienen, muchas de las personas que vimos hoy día con Lucho Ugalde, educación digital Rafa, y a esa gente no se les puede discriminar. Son ciudadanos, son chilenos y son gente que tiene muchas necesidades y hay que atenderlas", agregó.

Julio César Rodríguez y las pensiones alimenticias

Tras referirse a las dificultades que tienen algunas personas para acceder, en este caso, a tecnologías para realizar sus trámites, Julio César Rodríguez apuntó los dardos hacia la situación que viven miles de mujeres y familias monoparentales en Chile.

"Lamentablemente, estamos en pandemia, hay protocolos (…) Pero de todas formas Rafa, se necesita un cambio de norma. Se necesita conversar este tema de las pensiones alimenticias. Se necesita un cambio de actitud de los hombres chilenos", señaló.

Julio César Rodríguez en Contigo en la Mañana - CHV

"O sea, de verdad, no va a haber norma, no va a haber justicia, no va a haber ley que pueda mejorar esto si no hay un cambio de actitud de las personas, de los hombres, de decir 'bueno, esta parte corresponde a mi hijo, yo lo voy a ayudar, le voy a colaborar en todo lo que pueda'. Y aquí vemos el sufrimiento de una persona que lo está pasando mal, que no tiene un teléfono para poder hacer un trámite. Que tiene que estar ahí y que se está esforzando para poder llevarle el sustento a su hija", agregó.

"Voy a decir algo que a lo mejor es incorrecto, pero muchos años legislando solo hombres, Rafa. Y aquí vemos la importancia de la paridad. La importancia de que se legisle al respecto, de que hayan otras sensibilidades de quienes nos gobiernan", insistió.

