Fernanda Urrejola sobre su relación con una mujer: "Nunca me sentí en el clóset"

La decisión de mostrar públicamente su orientación sexual tiene un detalle distinto al común para Fernanda Urrejola. La actriz mantiene una relación con la cineasta Francisca Alegría, amor que anunciaron en redes sociales hace algunos meses.

Tras regresar a Chile, la artista fue invitada al programa 'Sigamos de Largo'. En sus intervenciones contó cómo fue el escenario de revelar que es gay a su familia, específicamente a su mamá. Además, afirmó que continúa siendo la misma "con más capacidad de amar".

Fernanda Urrejola no se sintió reprimida

La también cantante, que actualmente tiene 39 años, aclaró en la conversación que ella nunca se sintió cohibida y mucho menos infeliz ante las dudas sobre sus gustos entre hombres y mujeres.

"Yo nunca me sentí en el clóset. Yo le tuve que explicar a mi mamá, también, que no es que yo toda la vida fui infeliz, como que me estaba tratando de poner un personaje encima", dijo Fernanda Urrejola.

Fran García-Huidobro entrevista a Fernanda Urrejola en "Sigamos de Largo" - Captura de pantala

La actriz aseguró que ella no entra en el grupo de personas que "no se atreven a enfrentar a su familia o a la sociedad" por miedo a la discriminación.

"No es mi caso, mi caso es que yo viví feliz con miles de cosas", reiteró nuevamente. "Pero estaba cómoda en mí, no era un problema. No es que yo sea una persona distinta ahora, tampoco. Soy la misma, con más capacidad de amar, probablemente", agregó.

Su madre ya lo presentía

A través de Instagram, Fernanda Urrejola anunció su pololeo con Fernanda Alegría el pasado mes de abril. Antes de que su mamá se enterara de la noticia, ella prefirió afrontarla y comentarlo.

"Fue gracioso, porque me dijo: ‘sabís qué, no me extraña tanto. Lo estaba esperando"", contó la intérprete. Para la artista fue una sorpresa, sin embargo, su progenitoría tenía una razón: "Varias de mis amigas están pololeando con mujeres".

Lo que inició en curiosidad terminó siendo un profundo amor para Fernanda - Instagram @ferurrejola

"Una relación increíble"

No es primera vez que Fernanda Urrejola ofrece detalles sobre el amor de pareja que vive con Francisca Alegría. Además, refirió que descubrir sentimientos fuertes hacia una mujer fue "súper difícil".

"Es muy curioso también, yo no creo en las casualidades, pero justo cuando aparece la Fran en mi vida estaba muy conscientemente tratando de quebrar las formas aprendidas de mí", dijo.

"Tenía 36 años, no estaba teniendo la vida que me imaginé que iba a tener a esa edad, sentía que recién empezaba algo completamente nuevo, con una incertidumbre total y me sentía muy incómoda", contó la ex concursante de 'Bailando'.

Destacó que la conexión con Francisca fue "tan profunda" que sintió de el momento de dar el paso a probar. "Me di permiso para probar y al principio me dio mucho miedo. '¿Estaré dispuesta a enamorarme de una mujer?'. Al final dejé de cuestionarme tanto y el tiempo me dio la respuesta", expresó.

"Tengo una relación increíble, somos súper libres, conversamos todo, no hay ansiedad, solo honestidad", señaló Fernanda Urrejola. Añadió que "ella conoce mi proceso de exploración y siempre me dio espacio para entenderlo poco a poco, sin necesidad de respuestas inmediatas".

