Experta explica cómo usar tu mente para crear un negocio abundante y exitoso

Hasta el año pasado, emprender en el mundo online era una opción más, hoy es casi una obligación. 2020 hizo que todo se acelerara y todo emprendedor offline tuvo que subirse al carro de lo digital.

Sin embargo, es importante saber cierta información que es crucial para tener un negocio online que sea rentable y tenga un crecimiento a largo plazo.

En primer lugar debes tener claridad dónde poner el foco en el día a día, por un lado, hay que saber cómo crear una operación mínima viable, que en pocas semanas, te permita ver el retorno de tus primeras inversiones; conocer muy bien a tu cliente perfecto, validar tu idea de producto o servicio, etc.

Y por otro, no menos importante es saber las opciones que más se adaptan a ti y desde ahí crear el tipo de negocio que deseas, alineada a tus valores, a quién realmente eres, a tus motivadores y el llamado de tu alma (tu propósito). Sin estos ingredientes, no es posible sobrellevar el nivel de exigencia y la cantidad de desafíos que se presentan a lo largo del proceso. Lo que hace que termines renunciando a tu sueño y esto no puede pasar.

Necesitas conocerte y conocer cómo funciona tu ego, ya que es el gran responsable de que muchas veces abandones o sientes que no puedes. El ego es el mecanismo de defensa inconsciente que todos tenemos, el cual nos ayuda a sobrevivir, sin embargo, nos produce una identificación con él tan grande, que nos creemos todas sus “mentiras” y no podemos salir de nuestra zona de confort.

Tus creencias son las que te hacen interpretar de una manera y no de otra, por lo que te recomiendo que seas consciente de las tuyas y decidas si te ayudan a conseguir las metas que deseas o si son un impedimento en tu vida.

Del mismo modo, si no conoces cómo opera el ego, caerás en su juego y podrías estar cometiendo estos 3 errores principales:

Sufres el síndrome del impostor: Las psicólogas clínicas Pauline Clance y Suzanne Imes, lo definen como la incapacidad de aceptar los logros y el éxito. ¿Cómo reconocerlo? por ejemplo, piensas que no mereces estar donde estás, dudas de tus habilidades y eres sumamente perfeccionista. Esto te daña, porque no crees en ti y vives insegura. No conocerte hace que te cueste confiar en tus capacidades, lo que hace que te sientas estancada, frustrada y con miedo a tomar decisiones.

Te juzgas constantemente: Todo el tiempo te sientes culpable por lo que haces o no haces. Es muy importante que recuerdes que si has vivido algo, es precisamente porque necesitabas esa experiencia para aprender algo importante para ti.

Te comparas todo el tiempo: Con las personas que han logrado lo que tú quieres y constantemente te repites que no podrás, que no eres lo suficiente y que no estás tan preparada. Esto te hace sentir miedo a equivocarte, al fracaso, al qué dirán y finalmente no conseguir lo que deseas.

Cometer estos “errores” es uno de los motivos por los que tu emprendimiento no logre consolidarse.

¿Cómo avanzar?

Autoconocimiento: Tu marca personal o tu negocio son una extensión de ti misma, tú eres el activo más importante del negocio por lo que tienes que ir totalmente alineada con quién eres, tu personalidad, tus valores, tus motivaciones, tus habilidades y tus objetivos de negocio.

Conexión con el ser: Dejar que sea tu alma y no tu ego el que guíe tu vida. Conectando con quién eres, el valor y poder que tienes. Siendo tú misma, será la manera que tendrás de impactar al mundo y lograr tus metas de venta.

