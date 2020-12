Oriana Marzoli protagoniza pelea en TV y es acusada de transfóbica

Una discusión totalmente lamentable se produjo durante un episodio del programa español La Casa Fuerte. La panelista Oriana Marzoli protagonizó una fuerte polémica con Amor Romeira, una de las invitadas. Su compañero Jorge Javier Vásquez debió intervenir.

El espacio se transmitía con tranquilidad en el plató de Telecinco, pero un supuesto comentario transfóbico de la animadora venezolana hizo hasta llorar a Romeira, quien optó por denunciar públicamente la situación.

Así fue el enfrentamiento de Oriana Marzoli

Es de abierto conocimiento que la española es transgénero. Pero al parecer, la presentadora de 28 años no supo cómo tratarla, como hombre o mujer, lo cual fue tomado como un comentario transfóbico. Esto desató la discusión que terminó en un toma y dame.

Ante el supuesto ataque de Oriana Marzoli, la invitada señaló: "Yo puedo entender que a mí se me venga a juzgar, criticar o decir si soy más buena o más mala persona, si no le gusto, si no le gustan mis zapatos rojo. Pero siempre con lo mismo, no".

Romeira se mostró sumamente enfadada en medio de la situación - Captura de pantalla

La rabia de Amor Romeira se elevó hasta las lágrimas, afirmando que no se mete en la vida de las personas. "Creo que llevo tantos años demostrando quién soy como para que venga la señorita Oriana a decirme si me tiene que tratar de señor o de señora, que no sabe cómo dirigirse a mí porque tengo el pelo corto", expresó.

Calificó de "asburdo" y "golpe bajo" el presunto gesto de Oriana Marzoli, quien también optó por defenderse. "Personas como Oriana a mí me la resbalan", dijo Romeira.

"No hagas show"

La panelista venezolana se quejó de los señalamientos de la transgénero. Según ADN Radio la llamó homófoba y hasta prostituta.

"No te creo nada, deja de hacer llorar y de hacer el ‘show’ barato que estás haciendo", contestó Oriana Marzoli en su defensa. "Eres la primera persona que te dedicas a criticarme sin que yo te haya mencionado jamás, porque me pareces un cero a la izquierda", dijo duramente.

Amor Romeira no se quedó callada y le refirió una diferencia que, a su critierio, existe entre ellas. "Yo tengo educación y cuando vengo a hacer mi trabajo me dejo la guerra o lo que tenga contra ti en la calle. Yo en un plató te trato con educación y no reniego de la identidad de género".

"Te guste o no me tratas en femenino, no en masculino, maleducada", enfatizó la tertuliana. "Vas de digna, fina, educada y de callada cuando sabes perfectamente que has compartido hombres conmigo", lanzó a la venezolana.

Sin ser yo de Amor toda la razón sobre Oriana#LaCasaFuerte14 pic.twitter.com/0PBYiLMguZ — mary (@maryvarelaGH) December 6, 2020

Marzoli pidió disculpas

Tras la solicitud de su compañero Jorge Vásquez, la panelista debió rectificar. "Pido disculpas públicamente si se ha sentido ofendida por eso, en ningún caso soy tránsfoba como se ha dicho ni mucho menos homófoba".

Asimismo, Amor Romeira expresó: "Quiero pedir disculpas por abandonar mi puesto de trabajo y segundo por las formas que tuve al enfrentarme a Oriana".

Aclaró además no tener nada en contra de ella. "Te tengo muchísimo respeto y creo que eres muy válida para estar en televisión, pero con esos argumentos, por favor, te pido que nunca más", dijo.

Cabe destacar que de acuerdo al diario digital británico HuffPost, están solicitando la "expulsión de la televisión" a Oriana Marzoli. "Es que es inadmisible este tipo de comentarios en TV", escribió Romeira en Twitter. Sin embargo, no es una información accionada.

Desde sus redes sociales, la venezolana se ha dedicado a agradecer a quienes la defienden por el espisodio.

La criolla maneja más de 2,1 millones de seguidores en redes sociales. - Instagram @orianagonzalezmarzoli

