Hace unos días Nanis Ochoa tuvo a su hija Francesca, desde entonces su salud es delicada.

Nanis Ochoa aparece y cuenta cómo se encuentra su estado de salud

Ella misma contó que su parto tenía que adelantarse y debía ser por cesárea ya que tenía preemclampsia.

Por lo cual sus seguidores quedaron sorprendidos con la noticia.

Desde entonces muchos han querido saber sobre su estado de salud.

Este lunes se conoció que Nanis Ochoa continuaba en la UCI y su estado de salud era preocupante.

Ahora sorprendió a sus seguidores con un declaración propia.

Lo hizo por medio de sus redes sociales, donde dijo que sigue en la lucha por su salud y la de su bebé.

Explicó todo lo que han hecho estos días y espera que su bebé salga muy bien.

Aprovechó para agradecer a todos sus seguidores por las buenas palabras.

Pidió oraciones por su salud y la de la pequeña Francesca.

"Gracias a todos por sus oraciones, hoy leí todos los mensajes y me puse a llorar, no se imaginan lo que me fortalece ver esas palabras tan hermosas en esta situación tan difícil" escribió.