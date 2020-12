Marlen Olivari y Francisca Merino comparten en postal familiar con sus "Marocchinos"

A veces la vida te puede unir en familia con personas que jamás lo imaginaste. Este es el caso de Marlen Olivari y Francisca Merino, quienes mantienen relaciones de pareja con padre e hijo respectivamente, por lo que han logrado unirse en familia.

Este fin de semana fue la propia ex show woman quien compartió una postal familiar con su marido Luciano Marocchino; sus hijos Andrea y Lorenzo y su "nuera", la actriz Francisca Merino.

La candidata a alcaldesa de Viña del Mar sorprendió con la fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece todo el clan, incluida la hija menor de la actriz, Chloe.

"Domingos apatotados con niños, maridos, castillos de arena, mascotas, playita", escribió Olivari junto a una foto de su familia que fue de visita a la ciudad jardín.



La relación entre ambas

En entrevista con Lun, Marlen contó que se lleva muy bien con la ex opinóloga. "Lo único que me importa es que Andrea esté contento y si Francisca está contenta también, pucha, qué lindo ¡Que viva el amor! Además, ella me cae regio", expresó.



La recuperación de Marlen

A mediados de octubre, la empresaria entró a pabellón para someterse a una cirugía por una caída que sufrió tres meses antes y que le provocó la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

La recuperación no ha sido sencilla. Olivari ha tenido que acostumbrarse a usar implementos como muletas y silla de ruedas para poder trasladarse. "No me ha quedado otra", señaló en entrevista con LUN. "Debo reconocer que me costó muchísimo acostumbrarme a las muletas. También uso silla de ruedas a veces, dependiendo de la actividad", explicó.

"Igual no tengo apuro en dejar los bastones. Cuando tenga que hacerlo por instrucción médica y me sienta realmente preparada lo haré", comentó sobre caminar con ayuda.

Por otra parte, aseguró que su familia ha sido un apoyo fundamenta. "Mi pareja, Luciano (Marocchino), y mi hijo Lorenzo se han portado un siete conmigo. La verdad me saco el sombrero de lo proactivos que son", señaló.

