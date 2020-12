Juanita Ringeling habló sobre su casa de barro: "Es una extensión de la tierra"

Hay un famoso cuento llamado "Los tres chanchitos", que construyen sus casas de paja, madre y ladrillo. El lobo feroz logró tumbarlas todas, menos la última, porque era la mejor construida. Y es que un hogar debe cumplir el proceso adecuado, ese mismo que hoy nos demuestra Juanita Ringeling.

La actriz habita en la Región de Valparaíso junto a su pareja Matías Assler. Ambos viven distanciados del agitado ritmo de Santiago. Y es que no solo Pangal Andrade, en su Cajón del Maipo, tiene gustos por la naturaleza, la artista de 34 años también comulga con esta onda.

Juanita Ringeling y su casita de barro

La oriunda de Zapallar conversó con el diario La Cuarta acerca de la mística idea de construir una casa con barro. Sí, efectivamente, de barro. Y es que no se trata del común y corriente sino aquel que es sometido a un fundamental proceso ecológico.

"Empecé hace años y tiene que ver con la forma de alimentarme, cómo dispongo mi basura, etcétera", explicó la actriz. Juanita Ringelin agregó que se dijo a sí misma: "Llegó el momento de construir mi casa. Comencé a averiguar cómo era posible para así vivir alineada a los valores que intento llevar a diario".

El medio le consultó sobre la técnica aplicada para edificar el hogar. "No es adoble, y no es quinca, pero que usa paja y barro para construirse", reiteró

Juanita Ringeling contó que su inspiración nació del amor que siente por los pueblos de Arica y Parinacota, ubicados al norte del país. "Están hechos en su mayoría de barro, y siempre me he sentido muy cómoda en esos lugares. Yo dije 'así de cómoda me quiero sentir en mi casa', ser una extensión de la tierra, y en eso estamos".

Una idea que comparte orgullosamente

Lo más complicado de su casa es precisamente ubicar los materiales necesarios, pues "no se encuentran en la ferretería de la esquina". Sin embargo, esto no fue motivo para rendirse en su objetivo de hogar ecológico.

La artista acotó que le sienta fenomenal poder compartir con todos el hecho de haber construido una casa de barro. De este modo puede ofrecer aportes para quienes emular la idea. "Lo que he descubierto lo estoy poniendo a disposición de todo el mundo".

"Para mí lo mejor es que la gente tenga acceso a esta información. Hay un podcast en el que comparto toda la información, es cortito, cuento casi todos los datos y hablo de los principios básicos de la construcción de la casa", dijo Juan Ringeling.

La justicia medioambiental

Cuando la también actriz de teatro vivía en Venice Beach, un distrito de Los Ángeles conocido por sus playas rodeadas de palmeras y actividades recreativas, descubrió un nuevo aspecto de sí misma. Se dedicó a leer, escribir y a trabajar en más proyectos medioambientales.

Estos influyeron en sus deseos de reciclar, de evitar el plástico y transformarse en una consumidora consciente, un estilo de vida que comenzó a plasmar constantemente. Incluso, lanzó una línea de barras de cereal 100% crudivegana y sin sellos, llamada Soul Bar.

Alejada del ajetreo de su vida en Chile, cargada de compromisos laborales y sociales, exploró una faceta desconocida que, entre otras cosas, la llevó a crear su primera canción, que surgió una tarde mientras improvisaba con un ukelele.

"Con mucha complejidad, con culpas y temores, ese espacio me permitió hacer cosas sin esperar resultados, entregarme a procesos creativos sin un objetivo claro", expresó a principios de año.

La actriz ha participado en obras de teatro, telenovelas, series y hasta películas de cine - Instagram @fco.ringeling

