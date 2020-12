Ingrid Aceitón luce su avanzado su embarazo en Instagram: "Es lindo para mí"

Hace apenas cuatro meses que Ingrid Aceitón sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales. En agosto ofreció la noticia de que junto a su pololo se convertirán en padres por primera vez. Desde ese momento, la presentadora no para de lucir su pancita.

"Pensé que jamás podría decirlo y aquí estás, creciendo en mi pancita. Con tu papá estamos muy agradecidos y felices de saber que vienes a nuestras vidas", escribió en aquel entonces la modelo chilena.

Ingrid Aceitón se muestra feliz con su embarazo

En días anteriores, la oriunda de Puente Alto anunció el sexo del bebé. Ambos están esperando una preciosa niña. "La emoción es inexplicable, serás nuestra niñita amada. Gracias e infinitas gracias a la vida y a Dios por hacerme sentir asi de afortunada y feliz hijita", escribió nuevamente en Instagram.

Cabe destacar que Ingrid Aceitón tiene seis meses de gestación, por lo que ya tenía dos cuando dio la noticia. La ex chica reality de 27 años posee más de 765 mil seguidores y reiteradamente les muestra su pancita para dar detalles sobre la salud del embarazo.

Asimismo aprovecha para expresar la felicidad que siente al ver crecer a bebita. El fin de semana compartió una nueva imagen que acaparó la atención. "Es lindo para mí lucir mi pancita, solo porque sé que esta mi hija", redactó junto al posteo que suma más de 55 mil 'likes'.

A través de los comentarios, usuarios le afirmaron lo bella y hermosa que se ve embarazada. Le desaron bendiciones y reiteraron lo lindo que es traer un niño al mundo.

Poco tiempo con su pololo

Apenas fue en mayo cuando Ingrid Aceitón presentó en redes sociales a Nashito Alma Grueza como su pareja. El embarazo que los disfrutan ahora demuestra la pasión que han estado viviendo en pocos meses del conocido pololeo.

"Ya no quería creer en el amor ni nada…". Estas fueron parte de las palabras que la modelo empleó al momento de mostrar en Instagram quién era su nuevo amor.

Ingrid Aceitón compartió una serie de fotografías junto a su enamorado. Nashito Alma Grueza tiene 23 años y es un reggaetonero e imitador con más 20 mil seguidores.

"Ya lo haré con muchas maripositas en mi guatita. @el_imitador_chileno Quiero decirte, que me siento muy bendecida porque llegaste a mi vida. Te lo digo con la pureza de mi corazón y verdad, que siento que me caracteriza", dedicó Ingrid, rostro de Vive TV.

"Llegaste mi vida en un momento que ya no quería creer en el amor ni nada… Y me has demostrado con hechos reales que sí existen las personas puras de alma y corazón como tú", agregó. Igualmente afirmó que Nashito es un hombre "apañador, lindo y noble".

"Me siento feliz, porque ya no tenía la esperanza de sentir algo tan lindo como lo siento ahora", continuó Ingrid Aceitón. La presentadora destacó que "lo más valioso" para la pareja son los valores de "respeto mutuo, comunicación y cariñitos que nos damos a diario".

"Mi corazón se siente llenito y espero entregarte lo mismo. Talentoso, amable y noble. Me siento afortunada. Que Dios nos siga bendiciendo", culminó en su mensaje.

