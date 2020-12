Daniela Colett revela que se operó la nariz cinco veces por bullying en redes sociales

Durante una transmisión del programa El Aperitivo, Daniela Colett reveló que se ha operado cinco veces la nariz debido al bullying que recibía en redes sociales. Sus palabras surgieron en conversación con Jordi Castell, a quien le reconoció que todo comenzó cuando inició su relación con Eduardo Vargas.

"Conté en Instagram de hecho estos días, que cuando empecé a estar con Eduardo… Yo soy de origen italiano, entonces tenía la nariz muy grandecita de acá, pero no estaba fea, a mí me encantaba mi nariz", dijo, según reprodujo Glamorama.

"Cuando empecé con Eduardo mucha gente llegaba a mi Instagram a decirme cosas feas y me empezaron a tocar el tema de la nariz, y creo que me afectó demasiado psicológicamente eso", explicó sobre los mensajes que recibía.

Daniela Colett, esposa de Eduardo Vargas - Instagram

Fue así como Daniela Colett llegó a realizarse cinco rinoplastías para modificar el aspecto de su nariz. "Después que nació mi primera hija, me operé. Después vine a México, no me gustó y me operé de nuevo, y de nuevo. Hasta ahorita que estuve en Brasil, que me operé la quinta vez", contó.

Daniela Colett y el apoyo de sus cercanos

En conversación con Jordi Castell, Daniela Colett explicó que se sintió conforme luego de las cirugías. Por este motivo, decidió nunca más someterse a un procedimiento de ese tipo. "Ahora estoy muy feliz con mi nariz. Me veo una nariz muy natural, no quiero una nariz que se note que está operada", señaló.

Además, destacó el apoyo que recibió por parte de su esposo y sus cercanos, quienes insistieron en que no necesitaba la operación. "Él (Eduardo Vargas) sí me decía 'estás bien, no necesitas', pero yo le decía 'es que quiero hacerlo', y pues iba y lo hacía. Nunca me prohibió eso", dijo.

Por último, se refirió a las críticas en redes sociales y aseguró que actualmente no les presta atención. "Yo ahorita ignoro y bloqueo. Pero sí me afectó por muchos años, porque nunca entendí por qué una persona que no me conoce llegue a una foto que tengo a decirme cosas. Si no me conoce. Y a opinar de mi vida", reflexionó.

Ver más

Anita Alvarado fue detenida tras golpear a expareja: "Me las he llorado todas por lo que vi en la cárcel"

Fran García-Huidobro recuerda reacción de Ingrid Cruz tras nombrarla "peor vestida" en "Maldita Moda"

"Son heridas de guerra": Francini Amaral se sometió a doble cirugía por caída en bicicleta