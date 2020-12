Daniela Aránguiz perdió 7 kilos durante la pandemia: ¿Cómo lo hizo?

Durante una entrevista para El Cuarentenario, Daniela Aránguiz habló sobre su vida en tiempos de pandemia, revelando el peor personaje para encerrarse en casa y su gran objetivo personal. "Quiero compartir con mis hijos y aprender a conocerlos más", reveló.

La ex bailarina de Mekano también habló sobre sus labores en el hogar. "Soy experta en todo, cocinar, planchar, lavar, pero me quedo con la cocina. Preparo muchas cosas ricas", dijo la esposa de Jorge Valdivia quien, a diferencia de muchos, bajó 7 kilos durante el encierro.

"He bajado harto de peso, aproximadamente 7 kilos. Con la pandemia hay gente que sube, pero a otros, como yo, hay que obligarlos a comer", reveló la decoradora de interiores, indicando que parte de esto tuvo que ver con dejar de beber alcohol.

Daniela Aránguiz - Instagram

"Dejé de tomar porque soy bebedora social, entonces eso influye harto", comentó Daniela Aránguiz, quien también habló sobre aspectos íntimos de su vida con el futbolista y seleccionado de la Roja.

"Luego de 17 años te sabes todas las mañas", comentó en referencia a la pandemia. Por otra parte, indicó que "cuando alguien es ganoso, se mantiene. Igual depende de cada pareja sentir atracción física de tanto tiempo. En mi caso es igual que siempre".

Consultada por su lugar favorito en la casa, reveló que es su patio. "Ahí planté un árbol cuando me vine a Chile y resulta que daba duraznos. Me ha dado varios, me obsesioné con él", contó Daniela Aránguiz, señalando que el peor personaje para encerrarse sería su suegra. "No, mentira, no tengo a nadie en mente", bromeó.

