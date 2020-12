Carla Zunino posa junto a su pareja durante salida familiar: "¡Demasiado feliz!"

Un descansado fin de semana fue el que tuvo la periodista Carla Zunino, quien visitó Pichilemu junto a sus padres, su hijo mayor, y su pareja, Sebastián Donoso. La comunicadora guardó registros de su visita y compartió algunas fotografías en su cuenta de Instagram.

"¡Faltó ☀️, pero igual maravilloso día! ¡Hace raaaaato no tenía un finde largo! ¡Demasiado feliz!

La vida debería dejar más tiempo para viajar y recorrer, ¿no creen?", escribió junto a las postales, en las que también apareció junto su nueva pareja y padre de León, el hijo que está esperando.

Carla Zunino no se había mostrado junto a su pareja. Sin embargo, todo cambió el pasado fin de semana cuando compartió imágenes de su visita a la conocida playa de la región de O'Higgins en la red social de la camarita.

Desliza para ver las imágenes:

Expandir Instagram Periodista Carla Zunino Instagram Carla Zunino junto a su madre Previous Next











El embarazo de Carla Zunino

Recordemos que la periodista se encuentra esperando a su segundo hijo. La noticia fue confirmada por ella misma a fines de octubre, tras ser consultada por un medio. "Estoy muy feliz", comentó sobre la nueva etapa que está viviendo.

A principios de diciembre, Carla Zunino entregó nuevos detalles sobre su dulce espera e incluso reveló el sexo de su bebé. "No lo había contado todavía, pero es hombre y se llamará León. Mi hijo Facu está feliz, porque me lo pedía", dijo en una entrevista, indicando que su hijo de 7 años "es el que más quería que fuera hombre. Lo encuentro bueno, porque van a acompañarse mucho. Me tinca que le enseñará hasta a jugar fútbol. Espero se porten bien, no más".

Ver más

Raquel Argandoña celebró sus 63 años junto a su pareja y amigos: sus hijos no estuvieron presentes

Pareja de Pamela Jiles tras acusaciones de Marcelo Ríos: "Está amparado en una suerte de operación"

Anita Alvarado fue detenida tras golpear a expareja: "Me las he llorado todas por lo que vi en la cárcel"