"Mi niña que no conoció el miedo": Benjamín Vicuña recuerda a su hija Blanca en redes sociales

Como cada día 8 del mes, Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca en sus redes sociales, quien falleció en septiembre de 2012 a causa de una neumonía.

Este martes el actor volvió a homenajear a su pequeña en su cuenta de Instagram, y lo hizo con un profundo mensaje y una inédita foto de ambos en una caballeriza.

"Nuestros Mapuches creen que sus caballos los llevan a la eternidad. Toco toco los bautizaste por el sonido de sus pasos", comenzó en su relato dirigido a Blanca.

"Blanca luz irradia la Virgen en su día, Blanca mi niña que no conoció el miedo. EL SILENCIO Y LA MIRADA. Toco toco sonrío y camino. Mirando de reojo las fotos entro y puedo abrazar el momento·, continuó.

Dentro su mensaje el actor explicó por qué toma tantas fotos familiares. "Mi hijo Bautista, me pregunta el por qué de mi obsesión por inmortalizar hechos cotidianos y fotografiar como oriental cada día de nuestros dias. Porque es la memoria, porque es un registro mágico que nos permite vencer el tiempo. Porque no se me ocurre otra manera de luchar contra el olvido. Ya entenderá mi Bauti y podremos juntos amansar la pena", finalizó.



Casi 300 mil "me gusta" alcanzó la publicación del actor, que además, recibió cientos de comentarios de apoyo y afecto.

"✨❤️ Un abrazo Benja", le escribió la actriz chilena Luz Valdivieso. "Hermosos ♥️🙏🏻", agregó otra usuaria.

"En el día de la inmaculada Concepción de la Virgen le pedimos por ella 🙌" y "Hermosa manera de tenerla siempre presente", fueron otros de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

Fin de semana con sus hijos

Pero esta no fue la única foto que compartió el actor durante estos días. Vicuña estuvo compartiendo con sus hijos Beltrán, Bautista y Benicio e inmortalizó el momento con unas imágenes en blanco y negro.

"Tarde de caballos", escribió.



Benjamín Vicuña posa con sus hijos Beltrán, Bautista y Benicio - Instagram

Además posó junto a sus hijos menores en una piscina.

El cumpleaños de Benjamín Vicuña

42 años cumplió el empresario el pasado 29 de noviembre. Vicuña festejó en su lugar de residencia en Buenos Aires, y fue su pareja, China Suárez, la encargada de preparar cada detalle para la fiesta.

En la celebración también estuvieron presentes sus hijos en común con Pampita, además de Rufina, Amancio y Magnolia, estos dos últimos, fruto de su relación con China Suárez.

"Un año en blanco y negro. Un año más de luces que de sombras. No es un año más. El cumpleaños sin año, el año que no fue y que nos robó casi todo. El año en donde nos sentimos tan chicos y no pudimos ser libres. El año que nos sacudió por completo y nos hizo llorar, el año que no tiene nombre", escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.



El actor reflexionó sobre el significado de su cumpleaños en un año tan convulsionado. "Son 42 los que cumplí y espero que vuelvan los abrazos y la confianza, que vuelva el teatro lleno. Quiero recordar este año como un año bisagra en mi vida, el año del nacimiento de mi hijo menor, amado Amancio, el año donde se detuvo el tiempo pero no el amor. Quiero ver los colegios llenos de niños y niñas. Quiero celebrar la vida una vez más, contra viento y marea. Quiero brindar por la resiliencia y la adaptación que nos hace grandes, quiero brindar por el amor que trasciende, quiero bailar con mis muertos, quiero terminar de entender algo más del misterio de la vida, quiero querer como la primera vez".

Además, agradeció por tener un año más de vida y por las experiencias que ha tenido a lo largo de su historia. "Gracias vida por lo recorrido y por darme más, gracias por sentir el viento en la cara y llorar de emoción, gracias por la risa contagiosa de mi hijos, por el olor a pasto y por cada segundo que transitamos sin un rumbo claro. Y gracias por todo el amor que sin duda es la luz que ilumina cada rincón de la historia", finalizó.

Benjamín Vicuña junto a toda su familia. - Instagram

