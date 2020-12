Arthur, el perro más aventurero del Ecuador, iba a debutar en Hollywood

"No creo que esta historia sea sobre mi y el amor real que empezó hace 5 años", dijo Mikael después de recibir una llamada de los productores de la que sería la película de Arthur, el perro más aventurero del Ecuador.

El sueco revelo a través de sus redes sociales que efectivamente se plasmará una historia que iba más allá de una simple relación dueño y mascota, es una historia real llena de aventuras y mucho amor.

"Arthur the King"

Sin embargo, Arthur fallece después de vivir 6 años con su familia sueca. "Gracias Ecuador por prestarnos esta hermosa alma", dijo Mikael Lindnord.

Recordemos los momentos más especiales de esta familia junto al bello Arthur

Mikael lindnord se encontraba en el país con un grupo de deportistas quienes se encontraban en una competencia difícil y ardua. Cuando entre toda la travesía que iban recorriendo notan que detrás de ellos viene un pequeño perro mestizo algo sucio, y deciden hacer una parada para descansar y comer Mikael le ofrece unas albóndigas al perro y fue "amor a la primera albóndiga", dijo el deportista.

Los Suecos se encontraban sorprendidos de ver la tenacidad con la que el perro enfrentaba los obstáculos que se encontraban en la competencia y entre uno de esos obstáculos era el fango de la selva donde Arthur se hundió y tuvieron que rescatarlo.

Increíble, Arthur

No había obstáculo que Arthur no quisiera enfrentarlo tal cual un deportista, su astucia y persistencia por llegar hasta el final con los deportistas era más fuerte incluso que el frío del agua donde los suecos iban a realizar una aventura en kayak.

Por lo peligroso que era continuar con Arthur, les pedían a los deportistas que dejaran al perro en tierra y continuaran su camino.

Sin embargo, Arthur se lanzo al agua y siguió a los deportistas, hubo que improvisar una manera de llegar a la meta y cuidar al perro, dijo Mikael, el capitán del equipo. Todos se encontraban sorprendidos, no ganaron la competencia ni llegaron entre los 5 primeros pero ganaron algo muy increíble que fue la compañía de un nuevo integrante al grupo de deportistas suecos.

De regreso a la capital, realizaron el papeleo necesario para Arthur y su nueva vida en Suecia, en un par de días le pusieron todas sus vacunas y todos los permisos necesarios para llegar el vuelo. Arthur fue definido como el perro símbolo de los perros callejeros, fue un perro que se gano con mucha perseverancia su vida en Suecia, la vida que todos los perros deberían tener.

"Tu vida era más grande que la vida misma", dijo Mikael, después de confirmar que su perro Arthur compañero de aventuras y travesías dejo de respirar.

Varias han sido las experiencias y momentos que deja Arthur en la vida de la familia de Mikael, viajes, aventuras en el agua, nieve sin duda, un compañero fiel para toda la familia de Mikael.

La película comenzó a crecer muy rápido "Arthur the king" se trasladaba a Lionsgate con Entertaiment One y trucker Tooley en una colaboración.

Tan rápido terminara la pandemia comenzaría el casting para los personajes y por supuesto el casting para el perro que representaría a Arthur. También era oficial que el principal sitio de producción sería Puerto Rico.

El director será Baltasar Kormakur de Islandia con Mark Wahlberg como actor principal, el guión esta escrito por Michael Brandt quien antes le realizó una entrevista de casi 5 horas para recolectar los mejores momentos, vivencias y recuerdos de Mikael y su familia junto Arthur.

Mikael dijo que "hace 6 años su vida cambio y no me arrepiento. Me atreví a desafiar todo y no me detuve".

Más en Nueva Mujer:

Trabajadoras remuneradas del hogar se unen en defensa de sus derechos Ante índices de violencia, explotación y despidos laborales inicia Campaña “Juntas por nuestros derechos” de UNTHA.

Esta mujer de 90 años se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer para el Covid-19 A partir de este martes 8 de diciembre inicia el proceso de vacunación en el Reino Unido