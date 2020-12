Selena Quintanilla nos enseña que los pantalones de mezclilla nunca pasan de moda con estos atuendos espectaculares

Combinar dos cosas que son muy famosas en la actualidad por lo general trae buenos resultados y se conciben como algo increíble la mayoría de las veces. En este caso se trata de Selena Quintanilla que ha estado en boca de todos nuevamente gracias al estreno de la serie homónima en la plataforma de Netflix, y los pantalones de mezclilla que nunca pasan de moda y se ven bien prácticamente con todo.

Y aprovechando que la moda retro llegó para quedarse durante el invierno, qué mejor que consultar con la reina de la música tex-mex para darle un aire nostálgico y noventero a nuestro outfit para lucir increíble, no importa la ocasión. Desde una videollamada casual en casa hasta ir a tomar un café con una amiga. Estos atuendos “clásicos” valen para todo.

Selena Quintanilla muestra los mejores pantalones de mezclilla:

Casual

Selena tenía estilos para toda ocasión: en un momento podías verla luciendo un hermoso traje enterizo brillante y en un parpadeo podía estar vistiendo unos pantalones de mezclilla con una blusa amarrada de manera bastante casual. Es un estilo bastante fresco que puedes llevar para salir a dar un paseo por el parque con tu cabello alborotado con un maquillaje sencillo, tal y como la cantante lo hace en esta foto.

Estilo grunge

Los pantalones de mezclilla rasgados no son tendencia a partir del nuevo milenio. De hecho han estado con nosotras desde poco antes de que empezaran los 90 y como era de esperarse, Selena también los usaba para estar a la vanguardia con la moda del momento. En este caso, los acompañó con un un top negro estilo deportivo con un detalle que subía hasta su cuello pero dejaba sus hombros descubiertos, una prenda de ropa emblemática de esa época.

Estilo vaquera

La influencia de Selena con este estilo está muy marcada por su lugar de nacimiento en Texas, Estados Unidos, una tierra de granjeros y rancheros donde la vestimenta desde hace mucho tiempo se lleva con este estilo de chaquetas, botas altas y básicamente cualquier prenda de ropa hecha de cuero. Sin embargo, ella logró darle un giro bastante glam sin perder sus raíces tejanas, consiguiendo una chaqueta con flecos en un color rojo bronceado que hacía juego con unas chaparreras y su famoso “bustier”. Por supuesto, no podían faltar un par de pantalones de mezclilla para completar su look.

Mezclilla total

Al igual que la mayoría, Selena estaba al tanto de que los pantalones de mezclilla eran lo más “in” de esa época por su versatilidad y por eso no dejaba de usarlos. Pero la cantante sabía que no estaba limitada a las piezas superiores sino que la tela de mezclilla como tal estaba siendo tendencia en todo el mundo por lo que no dudó en usar chaquetas de este material para armar sus atuendos. Debajo de ella, la intérprete dejaba ver una franelilla ajustada de color negro para asegurarse de estar siempre bien combinada.

En colores

¿Por qué encasillarse en solo usar pantalones de mezclilla azules cuando hay una gama de colores esperando por ti? Los límites no iban con Selena Quintanilla por lo que en más de una ocasión la pudimos ver usando esta prenda de vestir en diversos tonos que iban desde los neutrales como el negro y el blanco hasta los más llamativos como el rojo. Ella siempre buscaba ser el centro de las mirada y la verdad no tenía que esforzarse mucho.

