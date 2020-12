Manuela Gómez lo tiene claro: Sería mamá, incluso soltera

El traje de influencer no solo otorga fama, seguidores y beneficio económico. A través de las redes sociales, mujeres como Manuela Gómez también buscan enaltecer el género femenino, demostrando que son capaces de valerse por sí mismas en cualquier escenario y circunstancia.

La youtuber de 31 años complació a los usuarios con ofrecer información acerca de su vida privada. Y es que hace mucho tiempo que no sostiene una pareja estable, posibilidad que le aleja de formar una familia e incluso tener hijos. Sin embargo, el pensamiento sí lo mantiene.

Manuela Gómez sí desea ser madre

A través de una sesión de preguntas y respuestas, en las historias de Instagram, una usuaria preguntó: "¿Te gustaría tener un hijo?".

"Sí, claro, obvio. Me encantaría ser mamá", afirmó sin titubeos. Asimismo aclaró que la existencia de una figura paterna no le condiciona en su idea. "Si no encuentro al papá, tocará sola. Siempre lo he pensado, lo de ser madre soltera, pues si toca, toca, pero hay que ser mamá", expresó Manuela Gómez.

Algunas adicciones y la depresión han trastocado la vida de la influencer, que a diario trabaja por mantenerse activa en redes sociales. Actualmente posee 1,4 millones de seguidores en su cuenta privada.

La intención de ser madre soltera no representa una decisión. La propia famosa colombiana ha sido enfática al mencionar que la posibilidad está abierta si no consigue establecer el vínculo amoroso con un hombre.

Más de 1,4 millones de seguidores maneja en Instagram - Instagram @manuelagomezfanclub

La relación con su madre

Este es una de las situaciones más complicadas que recientemente está atravesando Manuela Gómez. La amiga de la también influencer Yina Calderón respondió sobre las peleas con su madre, afirmando que no es ella quien inicia las discusiones.

"Ella pelea conmigo todo el tiempo por cosas que ya pasaron. Eso es algo que bueno, las mamás no lo entienden", aclaró.

Pese a que no reveló el exacto motivo de las peleas, Manuel Gómez señaló los "errores del pasado" como la causa de la fatídica relación que sostiene con su progenitora.

En 2013, la influencer ganó como "mejor cola" en un evento de TVyNovelas - Instagram @manuelagomezfanclub

"Hemos sido malos hijos, groseros, mentirosas, etcétera, porque no puedo decir cuántos errores uno comete siendo inmaduro e irresponsable. Pero ya ahora uno empieza a cambiar, a evolucionar, pero si no se olvida el pasado, no se puede avanzar", expresó la influencer entre lágrimas.

Señaló que ha hecho sus mayores esfuerzos para que la paz reine entre ellas, sin embargo, no ha sido posible. "La verdad lamento mucho eso, he intentado por A, por B y hasta la Z, per ella sigue con su pasado, entonces yo ya qué voy a poder hacer", dijo.

Sorprendió a sus seguidores al indicar que también ha afrontado "problemas muy graves" referente a las adicciones, sin indicar a qué. "La mala relación con mi mamá no me ayuda a superarlas", sinceró la youtuber.