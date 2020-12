Las 3 razones por las que a Shakira no le gusta vivir en Bogotá

Pese a ser la capital de Colombia, Bogotá tiene un aire que no está hecho para todos, incluyendo los artistas. La ciudad experimenta bajas temperaturas que se oponen al ambiente de tierra más cálidas. Esta experiencia la vivió Shakira hace muchos años, cuando apenas se adentraba en el mundo de la música.

La intérprete de 'Girl like me', tema que sigue bailando en todas las redes sociales, ofreció una entrevista que hasta el momento no se recordaba. Con su cabello negro y una voz mucho más infantil, la artista habló sobre la experiencia de vivir en Barranquila y mudarse a Bogotá.

Shakira no se sintió cómoda en la capital

En la filtrada conversación le consultaron qué es lo más incómodo o lo más "jarto" de vivir en Bogotá. Ante la pregunta, la actual cantante de 43 años indicó tres razones que definitivamente no le gustan.

La primera responde a la temperatura, el cual te obliga a "estar de aquí hasta aquí", afirmó refiriéndose a que se debe estar completamente tapado por el frío.

"En Barranquilla se está en camiseta, la ropa es más fresca, no tienes que estar enchaquetada", agregó. Shakira afirmó que "ruedes cortar el viento con el cuerpo y la libertad es incomparable".

Shakira: Lo más harto de vivir en Bogotá pic.twitter.com/F9GRPxXuf3 — Pille pues (@PuesPille) December 7, 2020

El segundo motivo sobre lo que para ella le incomoda de Bogotá es la restricción de comunicarse con alguien. Nuevamente citó a su ciudad natal y aseguró que "puedes hablar con cualquier persona de la calle". "Y no estás en esa tensión de que de pronto aquí no puedes hablar con cualquiera", reiteró.

La ahora madre de dos hijos y pareja del futbolista Gerard Piqué sostuvo un tercer inconveniente. Para Shakira resulta inquietante el tema de la delincuencia.

"Cuando yo me varaba, que andaba en mi carcachita, todo el mundo me decía 'hey, qué te pasa' y me ayudaban en seguida a desvarar. Aquí (en Bogotá) si te sucede mejor que nadie se te acerque, por la inseguridad es mejor tener cierta precaución", reflexionó.

Shakira mostraba en redes sociales parte de la coreografía para su nuevo videoclip - Instagram @shakira

El éxito de 'Girl like me'

El innovador baile de Shakira trae de cabeza a millones de usuarios que a diario intentan imitar los pasos. Junto a Black Eyed Peas, el sencillo posee más de 24 millones de reproducciones en YouTube.

Aquella champeta que asombró en el espectáculo de medio tiempo Super Bowl ya es historia en comparación con este pegajoso ritmo en el que Shakira salta, agita su cabello, mueve la cintura y hasta añade un paso al estilo Michael Jackson.

El innovador baile de Shakira trae de cabeza a millones de usuarios que a diario intentan imitar los pasos. Junto a Black Eyed Peas, el sencillo posee más de 24 millones de reproducciones.

Aquella champeta que asombró en el espectáculo de medio tiempo Super Bowl ya es historia en comparación con este pegajoso ritmo en el que Shakira salta, agita su cabello, mueve la cintura y hasta añade un paso al estilo Michael Jackson.

La primera vez que Black Eyed Peas anunció su colaboración para el baile de Shakira fue durante los Billboard Latin Music Awards. Ocurrió poco después de que anunciaran que la cantante Fergie ya no sería parte de la banda. La californiana prefería enfocarse en criar a su hijo de seis años.

Te recomendamos

Manuela Gómez lo tiene claro: Sería mamá, incluso soltera

Le quemaron las piernas a influencer colombiana en una depilación láser

TikToker critica nuevamente a Camilo: “No debió ganar un Grammy”