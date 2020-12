"¡Te vas a ahorrar dos!": Yerko Puchento lanza desubicada broma a Claudia Conserva por los regalos de Navidad

Nadie puede negar que la salida de Yazmín Vásquez y Renata Bravo del programa Milf de Claudia Conserva, no estuvo exenta de polémicas y especulaciones.

Un quiebre entre las tres, problemas por la presencia de la hermana de Conserva en el estudio y hasta discusiones por su obra de teatro, fueron algunos de los rumores que rodearon la renuncia de ambas panelistas. Sin embargo, las involucradas siempre han insistido en que se fueron del programa por sus ganas de hacer otras cosas.

Sea como sea, con el paso de los días, el tema comienza a quedar en el pasado, e incluso, ya bromean con el asunto. Al menos una de ellas, Claudia Conserva, quien compartió un video del personaje de Yerko Puchento, molestándola con la polémica.

Renata Bravo, Claudia Conserva y Yazmín Vásquez - Instagram

Para promocionar el próximo show de Daniel Alcaíno, la animadora compartió en sus redes sociales un video de Yerko, en el que este bromeó sobre la sobre la salida de Renata y Yaz del espacio de conversación de TV+.

"Un saludo para las Milf, mujeres independientes libres y felices, si ya lo dije y qué, toma cachito de goma", comenzó diciendo.

"Se viene esta Navidad chiquillas, se vienen los regalos, Claudia, ¡te vas a ahorrar dos (regalos)!", que soy malo", agregó.

Cabe destacar que el comediante, está casado con una de las nuevas panelistas de Milf, la actriz Berta Lasala

Los seguidores de la animadora celebraron la broma de Yerko. "Así no más poh Yerko jajajajaja dos menos!! 🤣🤣🤣 Seco!", "Buen punto Claudia !!! No hay que por bien no venga !!! O no??", "Invítalo al programa !! Que la bertita se raje !😂", "No hay como Yerko 👌👏👏 !", fueron algunos de los comentarios.

"Tengo sentimientos encontrados"

Semanas atrás, invitadas a Sigamos de Largo, Renata Bravo y Yazmín Vásquez conversaron con Sergio Lagos y Maly Jorquiera acerca de su polémica salida del programa Milf. Las ex panelistas no quisieron entrar en detalles, pero reconocieron que jamás pensaron que sería un tema tan mediático.

Una de las primeras en referirse a su salida del programa fue la actriz, quien aseguró que se sentía incómoda en el programa de TV+. "No lo estaba pasando bien en el lugar donde estaba trabajando", explicó.

Para la comediante, solo se trata de "cambiar de trabajo", y jamás pensó que generaría tal revuelo.

"No vale la pena hablar de cosas que pasaron ente cuatro paredes (…) las cosas que suceden en los trabajos deben quedar en la intimidad de los trabajos, ellos saben lo que pasó y nosotras también, pero salir a contarle a todo el mundo, a contar detalles creo que no es decente", agregó.

Yazmín Vásquez por su parte, también quien quiso contar su versión: "Tengo sentimientos encontrados, porque yo llevo cuatro años en Milf, empecé desde el comienzo"

La periodista dejó en reserva los detalles de su renuncia. "Siento que soy super decente en algunas cosas y valoro mucho la amistad, y creo que hay cosas que uno no puede comentar en televisión porque son personales", agregó Yaz.

Sobre su relación con Claudia Conserva, de quien es amiga desde el año 2007, dijo: "A la Claudia la conozco hace muchos años y por respeto a eso creo que no merece que yo venga acá a ventilar conversaciones que tuvimos entre cuatro paredes, lo que había que hablar se habló en su minuto.

