Yanina Halabi sobre la cuarentena: “No poder ver a mis hijos me deprimió”

No son pocos los padres y madres que debieron distanciarse de sus hijos por la pandemia. Muchas familias debieron pasar meses sin ver a sus cercanos, lo que provocó mucho dolor y en algunos casos, depresión. Esto fue lo que le ocurrió a la modelo Yanina Halabi, quien no pudo ver a sus hijos durante algún tiempo.

En entrevista con La Cuarta, la modelo, que es fanática del ejercicio, contó que durante el encierro estuvo sedentaria y desanimada por no ver a sus hijos.

"El no poder verlos me afectó mucho en cuarentena, en el encierro, fue en ese momento cuando estuve más deprimida y no hice nada de ejercicio. Como ellos viven en Rancagua, había cordón sanitario, estaban en cuarentena y hubo un par de meses en los que simplemente no pude verlos, sólo por videollamadas. Me afectó harto ese tema", explicó.

Yanina Halabi y sus hijos

Sin embargo, la ex pareja de Pato Laguna, quien tiene la custodia actual de los menores, se mantuvo conectada con sus hijos gracias a la tecnología. "por lo menos nos veíamos, pero fue triste, porque me gusta estar con ellos", agregó.

Sobre la relación actual que mantiene con Laguna, la actual ejecutiva de ventas, se mantuvo hermética: "La verdad, no me gusta hablar mucho del tema, pero las cosas van mejorando, la verdad".

