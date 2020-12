Selena, La Serie: Los hechos reales y los detalles ficticios en el nuevo éxito de Netflix

El pasado 4 de diciembre se estrenó en Netflix la serie Selena, que recorre los detalles biográficos de la famosa cantante de Tex Mex, y que tal como se esperaba, se ha vuelto viral entre las tendencias.

Pero no todo está dicho en la vida de Selena Quintanilla, o lo que es igual, hay cosas que se recrearon en la ficción que no sucedieron tal y como se presenta, lo que a muchos fans o seguidores de la producción les ha causado confusión.

La historia real de Selena, más allá de Netflix

Antes de convertirse en uno de los rostros más emblemáticos de la música de todos los tiempos, la oriunda de Texas labró su camino en compañía de su familia.

Justamente gran parte de esto lo aborda el dramático de Netflix que recorre sus primeros pasos para adentrarnos en cómo Abraham Quintanilla, padre de la cantante, descubrió el potencial que tenía su hija.

Selena y Los Dinos, la agrupación creada por Abraham Quintanilla. - Instagram @fansselena

En realidad, él formó a todos sus hijos para que brillaran en la música así como él propiamente había tenido una carrera en ella, no igual de exitosa, por lo que los adiestró en instrumentos musicales y formaron la banda Los Dinos.

Entre todos, destacó Selena que tenía "perfect pitch", tal como lo reseñó GQ citando una entrevista de su padre. "Su sincronización, su tono fueron perfectos. Lo pude ver desde el primer día", afirmó en aquel entonces.

De esta manera, la intérprete de "Como la flor" se volvió la solista acompañada de sus hermanos, quienes ensayaban durante horas en casa. Específicamente, A.B se encargaba del bajo además de escribir canciones, y Suzette de la batería, conforme con el citado medio.

Como cualquier otra agrupación musical que comienza a dar sus primeros pasos, fueron adquiriendo experiencia en ferias, fiestas, reuniones familiares y similares, hasta que se dedicaron de lleno a la música tras cerrar el restaurante familiar.

Las primeras canciones eran versiones de otros temas en inglés, hasta que progresivamente Selena fue aprendiendo a pronunciar las letras en español y se empezaron a dedicar a la música tejana, aunque esto no los emocionara.

La serie se apega a muchas partes de la realidad, pero no retrata el espíritu de Selena, afirman los críticos. - Instagram @fansselena

Su primer álbum se estrenó en 1985 de la mano de Freddie Records, bajo el nombre de Selena y Los Dinos, abriéndole las puertas de la popularidad hasta firmar con EMI Latin, explicó la misma fuente.

Entre el drama y la verdad

Una vez ahí, como muestra la serie de Netflix, los problemas con sus familiares empezaron a suscitarse y de hecho, en realidad Abraham Quintanilla no estuvo de acuerdo con la portada que se usó en ese sello discográfico.

Asimismo, en la vida real, él es testigo de Jehová por lo que por su religión le prohibió a Selena a utilizar vestuarios sensuales para salir al escenario y ejerció control sobre ella en su carrera.

Esa personalidad conservadora la llevó a otros aspectos como compartir habitación con su esposa Marcella en los viajes y con sus hijas para vigilarlas.

No obstante, la también empresaria fue una gran seguidora de la moda por lo que constantemente era quien dibujaba los atuendos de Los Dinos, todos con mucha extravagancia, afirman. Su gran sueño era dedicarse a esa industria y cantar en inglés.

Selena en la vida real. - Instagram @fansselena

Pero en lo que sí se diferencian los sucesos reales a la producción original del gigante de streaming es que el padre de la joven se opuso a su relación con Chris Pérez.

Por esta razón, no los dejaba salir ni que estuvieran juntos. Según el libro "To Selena, With Love", escrito por el que fuera su esposo, afirma que "no intentó pagarle a Chris para que se fuera mientras estaban juntos en una gasolinera", asegura GQ.

"Detuvo el camión en la mitad de la carretera, lo bajó, le dio dinero y lo dejó caminando solo, después de llamarlo un cáncer para la familia", reseñan.

