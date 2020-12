"Nunca había escuchado algo tan duro": Pancho Saavedra indignado por la xenofobia de suegra en "Contra Viento y Marea"

Este domingo, se emitió un nuevo capítulo de Contra Viento y Marea, en el que quedó en evidencia el fuerte deseo de una pareja por contraer matrimonio contra el tiempo. La diabetes que afectaba a la novia la dejaría ciega prontamente, por lo que pretendían unirse en el sagrado vínculo antes de que esto sucediera.

Además de lo anterior, la mujer perdió la mitad de un pie debido a su enfermedad. Por este motivo, Virginia y Jorge decidieron adelantar el matrimonio, pero se enfrentaban a otra dificultad. Y es que la madre del novio, Sonia, tenía fuertes reparos hacia la pareja de su hijo debido a su nacionalidad peruana.

La xenofobia de la mujer no solo causó impacto entre los televidentes, sino que también en el animador Pancho Saavedra, quien rechazó sus palabras en pantalla. Todo ocurrió cuando el novio fue a conversar con su madre, mientras una cámara permitía que el animador y la novia escucharan el diálogo a la distancia.

"Tú sabes que yo no la paso a ella, una porque es peruana… porque no es igual que uno", dijo Sonia, refiriéndose a su nuera en duros términos. "Dos veces ha perdido guagua, dos veces (…) Ella no es mujer para darte un hijo, y nunca lo va a ser", agregó, indicando que "en realidad yo le tengo mala, no la paso".

Contra Viento y Marea - Canal 13

La reacción de Pancho Saavedra

El animador, quien se encontraba escuchando la conversación desde una van, no pasó por alto los dichos de la mujer. "No, chao. Comentarios xenofóbicos aquí no", comentó Pancho Saavedra tras escuchar los dichos de Sonia. "Pero señora, ¿qué tiene en su cabeza?", agregó.

Posteriormente, la madre del novio criticó a su nuera por haber sufrido dos pérdidas y la culpó por no darle nietos. "Nunca había escuchado a una madre, nunca había escuchado a una mujer decir ese tipo de cosas", dijo el animador.

"Nunca antes había escuchado en mi vida algo tan duro, tan humillante y tan doloroso. No tengo idea cómo vamos a seguir adelante con esta historia. Estamos dispuestos a seguir, pero no sé si una mujer así, que denigra de esa forma, vale la pena que esté en ese día importante", añadió más tarde.

Pancho Saavedra en Contra Viento y Marea - Canal 13

