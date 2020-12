Pemios Musa: Una emocionada Myriam Hernández recibe premio a la trayectoria

En la ceremonia de la primera edición de los Premios Musa, realizada este viernes 4 de diciembre, la cantante y compositora Myriam Hernández recibió el galardón a la trayectoria. La reconocida voz de la balada a nivel internacional, cuenta con 11 discos de estudio, más uno a punto de lanzar, y miles de conciertos realizados en las principales ciudades de América y Europa.

Durante la ceremonia, Javiera Mena, Álvaro López y Noche de Brujas, sorprendieron a Myriam Hernández con la interpretación de sus temas Huele a peligro, Peligroso amor y Herida, respectivamente. Del mismo modo, Paul Anka, Beto Cuevas y Cristian Castro, entre otros, enviaron cariñosos saludos a la cantante en este sentido reconocimiento que recibió en los Premios Musa.

“Me siento muy emocionada por este reconocimiento. Tenemos los sentimientos a flor de piel, hemos vivido un año tan complejo y aun así he recibido el cariño del público a través de los conciertos online. Lo que sumado ahora a este premio, que agradezco en el alma, me llena de energía para seguir con esto, con mi música, que es mi vida”, expresa Myriam Hernández.

El hombre que yo amo, Huele a peligro, Te pareces tanto a él, Herida, Se me fue, Peligroso amor, Un hombre secreto, Ay amor, La fuerza del amor, Tonto y Mío, son algunos de los temas que la cantante chilena ha convertido en hits durante sus más de 30 años de trayectoria, los que son reconocidos con este galardón.

La ceremonia de entrega de los Premios Musa fue transmitida por streaming en su sitio web y mediante las señales FM y plataformas digitales de las Radio Imagina, Concierto, Rock & Pop, Futuro, ADN, FMDOS, Pudahuel, Radioactiva, Corazón y Los 40.

Myriam Hernández recibe este premio, ad portas de su nuevo concierto por streaming llamado Todo es Escenario En Desierto, a realizarse el sábado 12 de diciembre a través de la plataforma Punto Play. En este show, la baladista más importante de América interpretará una selección de las canciones que han marcado su carrera, en un ambiente íntimo, con toda la energía y fuerza que proporciona el magnánimo escenario natural del norte de Chile. Entradas a la venta a través de PuntoTicket.

