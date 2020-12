Jean Philippe Cretton no quiere volver a ser padre: "Estoy en conversaciones para la vasectomía"

Tajante y de pocas palabras, así se mostró Jean Philippe Cretton ante la consulta sobre un nuevo escenario paternal. El animador de 35 años, actual pareja de Pamela Díaz, dejó en claro que ni se le cruza por la cabeza volver a convertirse en padre.

Se desconoce si es un tema ya conversado con 'La Fiera', y si la modelo desea tener más hijos. Si este fuese el caso, entonces su relación con el también periodista tiene un punto de quiebre.

Jean Philippe Cretton le dice no a una nueva paternidad

La única hija del rostro de Chilevisión es Moana Cretton, de seis años. La pequeña nacida en 2014 es fruto de su romántica historia con la fotógrafa María Paz Igualt, quienes estuvieron juntos entre 2013 y 2019.

Tras la llegada dal mundo de Moana, Jean Philippe Cretton no se ha replanteado la más mínima posibilidad de volver a ser padre. Así lo confirmó este domingo en una ronda de preguntas y respuestas que compartió con sus seguidores en las historias de Instagram.

El animador renovó su contrato con Chilevisión y afirmó que va "con todo" - Instagram @jpcrettino

"No, se cierra la fábrica", indicó ante la interrogante. Agregó además, seriamente: "Estoy en conversaciones para la vasectomía. Se acaba todo por este lado".

Cabe destacar que Pamela Díaz ya tiene 38 años y ha dado a luz en tres oportunidades. En su primer matrimonio, con el ex futbolista chileno Manuel Neira, la presentadora tuvo a Trinidad y Mateo, de 19 y 13 años respectivamente. Y en 2016 nació Pascuala Téllez, de su corta travesía con el empresario Fernando Téllez.

Así que por ese tema, ambos artistas podrían estar de acuerdo en que ya cerraron el ciclo de concebir. Sin embargo, falta esperar qué opina La Fiera.

Más de 825 mil seguidores sostiene en sus redes sociales - Instagram @jpcrettino

Tampoco se quiere casar

Otra de las preguntas de los usuarios fue si tenía el proyecto de contraer matrimonio. Durante el viaje a Cancún, donde pasó unas ricas vacaciones con Pamela Díaz, Jean Philippe Cretton le consultó si deseaba casarse con él, a lo que la modelo contestó que no.

Es cierto que el material se prestaba para cualquier interpretación en tono de broma. No obstante, la respuesta del animador a sus seguidores fue muy seria. "Nunca lo he pensado la verdad, pero no se asoma como una posibilidad por ahora", expresó brevemente.

'No marry, no children', este es el pensamiento que sostiene actualmente. Pamela Díaz ya ha pasado por dos matrimonios de dos años y Cretton es su quinta pareja conocida a la luz pública Esto significa que probablemente tampoco de contraer el vínculo una vez más.

Hace algunas semanas, la pareja confirmó que sí estaban pololeando - Instagram @jpcrettino

Lo que sí ha reconocido Jean Philippe Cretton en su historia con Pamela es que sí le pidió pololeo. En una reciente entrevista con Pancho Saavedra, el músico confesó que en esa ocasión 'La Fiera' le dijo que no.

"Sí, yo le pedí pololeo una vez, pero me dijo que no. Y ahí yo dije 'pa' qué insistir, no voy a andar hueviando todo el rato'. Yo pido una vez nomás, además que uno también tiene que hacerse el exquisito y no voy a andar rogando", dijo en la conversación.

La anécdota se contradice con lo dicho por la modelo. Hace un par de semanas fue invitada a 'Mucho Gusto' y aseguró que Cretton "nunca me pidió pololeo". De hecho, desalentó a la audiencia al expresar: "No sabemos cuánto va a durar, capaz que terminemos mañana".

Te recomendamos

Fer Figueroa asegura que la pega de influencer es “súper difícil”

Pancha Merino educa a su hija en el budismo: “Es la religión que evita el juicio”

“No estaba borracha, pero estaba más suelta”: Marcela Vacarezza admite que su frase “soy anticomunista” fue un error