Fer Figueroa asegura que la pega de influencer es "súper difícil"

Su marca de ropa

La influencer de 25 años destacó además el trabajo con su marca de ropa. "No con confecciones mías, pero sí son diseños míos", aclaró Fer Figueroa. Reveló que labora mancomunadamente con una chica que está en Venezuela. "Ella me ayuda con la confección, yo le paso los diseños y ella me los hace", agregó.

Para la creadora de contenido sería ideal poder dedicarse a ambos pasos, pero el factor tiempo le juega en contra. "Me encantaría poder confeccionarlos yo, porque yo estudié diseño de vestuario, pero por el mismo tema de ser influencer no me da el tiempo. Es una cosa o la otra", expresó.

Más de 10 contratos con diferentes marcas sostiene la influencer - Instagram @ferfigueroaa

Pese a trabajar en el mercado de la moda, Fer Figueroa afirma ser "súper básica". "Soy súper sencilla, me gustan más que sean súper accesibles, yo usaba hasta la ropa de mi mamá" dijo.

Sobre su línea de ropa, llamada 'Irrational', indicó que por el momento solo se consigue por Instagram. Aclaró también que debido a la pandemia del Coronavirus, el negocio está "un poco frenado". "Yo compro las telas en Chile, en Independencia, pero estuvo mucho tiempo cerrado y tuve que reinventarme", contó.

Fer Figueroa destacó que ya desea continuar con el negocio y "también quiero ofrecer ropa de hombre. Me encanta la ropa de hombre".

Su relación con Joche Bibbó

La ruptura entre el argentino y la modelo culminó en mayo de 2018. La propia Fer Figueoa se encargó de anunciar en redes sociales y aunque todo parecía culminar en buenos términos, la historia dio un gigantesco vuelco cuando la joven contó los verdaderos motivos de su separación.

"Con Joche se terminó por todo lo que conté, pero también hay otros temas, que son temas graves. Yo siento como mujer que quizás lo debí haber detenido antes. Hubo episodios de maltrato verbal que yo aguanté", dijo la influencer.

Agregó que "ahora que está tan en boca el acoso y el abuso hacia la mujer, y la lucha de nosotras para que esto pare. Quiero decir que yo también lo viví y mi relación con Joche se terminó fundamentalmente por eso".

Fer Figueroa repasa su relación con Joche: "Me afectó mucho la violencia psicológica" La joven habló de su relación con el argentino, con quien estuvo durante 4 años

