Eduardo Fuentes revela las razones por las que rechazó conducir el "Mucho Gusto"

Una de las incógnitas más grandes de las últimas semanas tenía que ver con el futuro de Eduardo Fuentes en la televisión. El animador recibió ofertas para migrar a otros canales, en medio de los fuertes cambios que afectan a la industria. Incluso se le ofreció formar parte del matinal Mucho Gusto y dejar la conducción de Mentiras Verdaderas.

Sin embargo, todo se esclareció hace unos días, cuando se confirmó que el periodista seguiría en La Red. Según consigna La Tercera, el animador renovó su contrato con la estación privada por dos a tres años. No obstante, el acuerdo de exclusividad que firmó, lo obligó a dejar su puesto en Abrazo de Gol, del Canal del Fútbol (CDF).

Eduardo Fuentes explicó que su decisión de quedarse tuvo que ver con el qué hacer. "Sentía que en el Mentiras Verdaderas hemos logrado construir algo importante que es valorado por la audiencia, y eso fue lo que más me empujó a tomar la decisión, quedarme donde estaba. Es un lugar que me gusta y donde todavía siento que tenemos mucho que decir y aportar", dijo al citado medio.

Además, destacó que la gente ha valorado mucho el espacio nocturno que conduce en La Red. "Me lo han hecho saber, y por eso creí que no era el momento de abandonar el proyecto porque todavía hay mucho paño que cortar al respecto", señaló.

¿Por qué rechazó el Mucho Gusto?

Eduardo Fuentes en Mentiras Verdaderas - Instagram

En conversación con La Tercera, Eduardo Fuentes reconoció que tuvo conversaciones con Mega, pero consideró que su lugar está en Mentiras Verdaderas. "Tuve una conversación con Mega, tuve una conversación con otro canal, y no quiero entrar en los detalles de qué era lo que ofrecían porque esas conversaciones seguirán ahora con otras personas (…) Valoro que lo consideren a uno para proyectos tan relevantes de otros canales, me parecían tremendamente interesantes, atractivos, con la posibilidad de compartir con gente con la que ya he trabajado y a la que quiero mucho. Pero bueno, uno se tiene que decantar en algún minuto por algo y como decía creo que hoy día mi lugar es Mentiras Verdaderas", dijo.

"Los matinales hoy día son una plataforma súper interesante porque han tenido un vuelco en términos de contenido y eso es atractivo considerando lo que vengo haciendo. Si bien creo que podría estar, siento por otra parte que me falta todavía como para poder ser la cabeza de un matinal", agregó, indicando que es muy autocrítico con su trabajo. En este sentido, indicó que "me falta todavía mucho por aprender".

"Insisto, de poder estar podría hacerlo y pondría mi mejor esfuerzo, pero personalmente siento que me falta. Cuando uno cree que las hizo todas o está listo para la foto, empieza a equivocarse, y creo que uno tiene que ser bien autocrítico. Creo que un matinal es una carrera de largo aliento, coral, donde hay muchas tensiones editoriales, muchas miradas sobre los temas, muchas voces, y creo que para eso hay que estar más preparado y no sé si estoy del todo preparado", insistió.

Ver más

Ignacio Gutiérrez revela desconocidos detalles de su salida de CHV: "Contrataron actores para que me enseñaran a ser amanerado"

"Tengo sentimientos encontrados": Yazmín Vásquez y Renata Bravo se refieren a su salida de Milf en SDL

Sergio Rojas reafirma sus dichos tras salida de Cecilia Gutiérrez: "Esto siento, esto pienso"