Coté López celebra el primer mes de su nieto: "Mi principito Valentino"

La emoción de ser abuela le brota en los ojos a Coté López. La influencer celebró este 6 de diciembre el primer mes de su nieto Valentino con una ternura de imagen en sus redes sociales.

Cabe destacar que el retoñito de Diego, hijo mayor del futbolista Luis "Mago" Jiménez, realmente nació un 5 de diciembre. Sin embargo, a la modelo le gusta bromear con la fecha, ya que ella se enteró al día siguiente.

Coté López festeja los primeros 30 días de Valentino

Desde sus historias de Instagram la rubia de 32 años publicó una imperdible foto donde carga al bebé. "1 mes de mi principio Valentino", escribió en el posteo. También dejó un emoji con ojos de corazón y tapó la carita del recién nacido con un corazón azul.

Cabe destacar que Coté López no es madre biológica de Diego, pero ha estado involucrada en su crecimiento y educación. Actualmente ya tiene 19 años y la famosa siempre ha dejado claro que lo ama como si fuera "su propio hijo".

Diego sostiene una relación con su polola Javiera Vidal y siendo apenas unos cabros se convirtieron en padres del tierno Valentino.

El pasado 6 de noviembre, para festejar su llegada al mundo, Coté López se pronunció en las historias. "Nació mi bebé más lindo del mundo. La verdad nació el día 5, pero como los papás no habían dicho nada, yo respeto obviamente. Es maravilloso. Estamos babosos mal", expresó.

Una mujer con cinco hijos

Pese a tener tan solo 32 años, Coté López ya sabe perfectamente lo que es ser mamá. Unas hermosas trillizas: Rebeca, Isidora y Rafaela, además de Jesús, conforman la familia de la modelo. Por supuesto se suma Diego, hijo del deportista que nació producto de otra relación.

La famosa también se ha sometido a distintas intervenciones quirúrgicas, con reversiones incluidas. Y es que hace un par de años confesó estar arrepentida en el matinal "Bienvenidos". El sentimiento se apoderó de la modelo tras dar a luz a Jesús.

"Cuando tuve a Jesús dije: Yo no quiero nada más falso. De hecho me saqué los implantes. Dije: Quiero mi nariz recta. Me operé la boca como cinco veces para sacarme la silicona", expresó la esposa del "Mago" Jiménez.

Acotó que las cirugías en su rostro se le convirtieron en una fatídica combinación. "Me veía muy rara, tenía la nariz muy chica, bajé 10 kilos y con la boca más encima, me veía diferente", explicó María López, de acuerdo al portal Cooperativa.

14 años con el "Mago" Jiménez

Coté López y el ex futbolista celebraron este 6 de diciembre 14 años de matrimonio. "Te amo con todo mi ser, mi vida. Eres mi todo y sé que esto será por siempre y para siempre. Gracias, solo gracias, porque te has encargado de que me sienta siempre plena y feliz", expresó en un romántico posteo en Instagram.

El mismo gesto extendió Jiménez en su cuenta personal. Utilizando la misma imagen, pero a color, escribió: "Feliz aniversario, amore mío. Me haces inmensamente feliz día a día. Te amo con todo mi corazón".

"Eres, fuiste y serás la mejor decisión que he tomado en la vida. Por muchísimos años más juntos, mi compañera de viaje", añadió en la red social.

