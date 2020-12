Lina Tejeiro tiene bastante presencia en redes sociales. Confesión de Lina Tejeiro sobre la maternidad ha dado de qué hablar

En su cuenta de Instagram tiene más de siete millones de personas pendientes de su vida.

Por eso, frecuentemente la actriz hace dinámicas con sus seguidores.

Una de ellas es permitir que le hagan preguntas sobre su vida privada.

Como es de esperarse, la mayoría de internautas tiene curiosidad sobre su vida sentimental.

Razón por la que muchos le preguntan sobre sus exparejas o su situación actual.

Sin embargo, otros tienen curiosidad por otros aspectos de su vida.

Precisamente eso fue lo que la convirtió en tendencia en redes sociales.

Recordemos que la actriz tiene 29 años, por lo que le preguntan cuándo se convertirá en mamá y si quiere serlo.

La actriz respondió sin problema, como acostumbra a hacerlo en sus redes sociales.

"No sé, en este instante no quisiera, pero no sé si en tres, cuatro, o cinco años se me ocurra tener hijos".