Tonka Tomicic sorprende a sus seguidores con una foto de su infancia

No se trató de un segmento en vivo, sino un registro aparte que decidieron publicar en formato 'reels' para Instagram. Esta es una herramienta de la plataforma que fue lanzada recientemente para competir con Tik Tok, ya que posee opciones similares, desde musicalización hasta diversos editados.

Con sus respectivas mascarillas, para evitar cualquier polémica en medio de la pandemia, el staff de Bienvenidos protagoniza el material que ya suma más de 230 mil reproducciones.

Los comentarios no se hicieron esperar, pero algunos no fueron muy alentadores. "Parece un ataque de epilepsia", "Me traumaron", "Fomes", "¿Todavía existe ese matinal?" y "Pensar que les pagan millones por esas payasadas", son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Sin embargo, otros optaron por elogiar a la Tonka Tomicic. "Qué linda", "Me caen tan bien los tres", "Qué entrete" y "Buenísimo", se lee en el posteo. También soltaron emojis de aplausos por la decisión de llevar el tapabocas.

Más de 1,3 millones de seguidores posee la animadora en redes sociales - Instagram @tonkatomicicpetric

