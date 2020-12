Pamela Díaz no renueva con CHV y Jean Philippe le romántico mensaje: "Te amo, negra hermosa"

Este viernes se dio a conocer que varios rostros de Chilevisión renovaron contrato con la canal, sin embargo, el nombre de Pamela Díaz no sonaba entre ellos.

Mientras en la La Tercera se aseguraba que Julio César Rodríguez, Montserrat Álvarez, Julián Elfenbein, Millaray Viera y Jean Philippe Cretton ya habían llegado a acuerdo con el canal y se mantendrán en este, Pamela Díaz tenía en reserva su futuro laboral.

Eso hasta hace pocos minutos, ya que la misma Fiera confirmó, mediante un video en sus redes sociales, que no seguirá en la señal de WarnerMedia.

"Pipol tengo que contarles algo, me estoy despidiendo de mi canal, de mi ex canal. Vienen cosas nuevas, uno nunca sabe lo que puede pasar. Así que le voy a decir a ustedes, informarles ante todo, para que no se enteren por la prensa", señaló en el registro.

Las palabras de Jean Philippe

Uno de los primeros en reaccionar fue su pareja, Jean Philippe Cretton quien solo tuvo palabras buenas para Díaz.

"Eres única, especial y una gran profesional. Delante y tras cámara, siempre entregas algo diferente y por algo todos los equipos con los que trabajas te quieren tanto. Se viene un nuevo ciclo y de seguro, será aún mejor. Te amo, negra hermosa", escribió el animador.



Jean Philippe Cretton dedica emotivas palabras a Pamela Díaz.

La respuesta de Pamela

Fiel a su estilo, Pamela Díaz quiso responder al romántico mensaje del músico, y lo hizo una potente frase: "Y el anillo pa cuando????? 😘😘😘😘 mi amor".

La atrevida respuesta del ex rostro de CHV despertó las risas de sus seguidores. "Jaja agarraste papa altiro Pamela", le escribió una usuaria, mientras que Cretton también respondió, eso sí, evadiendo la respuesta: "ya te pusiste ya…"



Por su parte, Trinidad Neira, hija de la comunicadora, también le dejó un mensaje de apoyo a su madre. "Se vendrán cosas mejores mamá ✨", señaló.

