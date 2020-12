Jean Philippe Cretton fue rechazado por "La Fiera": "Yo le pedí pololeo a Pamela una vez y me dijo que no"

La verdad sobre cómo inició la relación de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton sigue sin concretarse. Pese a que actualmente se muestran como una feliz pareja, hay algunas anécdotas en las que cada uno cuenta su propia versión y esta vez le tocó al animador revelar la suya.

El animador conversó con Pancho Saavedra en 'Tinto de verano' y reveló detalles sobre cómo actuaban antes de emparejarse. En el espacio transmitido por Instagram, incluso respondió si de verdad está enamorado de la modelo.

¿Le pidió pololeo Jean Philippe Cretton a Pamela Díaz?

Hace un par de semanas, 'La fiera' fue invitada al matinal 'Mucho Gusto' y los panelistas insistieron para que soltara información de su relación. Fue allí cuando Pamela Díaz aseguró que "nunca me pidió pololeo". De hecho, desalentó a la audiencia al expresar: "No sabemos cuánto va a durar, capaz que terminemos mañana".

Pamela Díaz se sincera sobre su relación con Cretton: "No sabemos cuánto va a durar" ‘La Fiera’ reveló detalles sobre el romance que está viviendo con el periodista y dio cabida a las especulaciones.

Sin embargo, sus palabras se contradicen con las de Jean Philippe Cretton. En el diálogo con Pancho Saavedra surgió la siguiente pregunta del presentador: "¿Se han pedido pololeo? ¿O todo partió con un beso y de ahí para adelante?".

"Sí, yo le pedí pololeo una vez, pero me dijo que no. Y ahí yo dije 'pa' qué insistir, no voy a andar hueviando todo el rato'. Yo pido una vez nomás, además que uno también tiene que hacerse el exquisito y no voy a andar rogando", contestó Cretton. Esto abre las dudas sobre quién está realmente diciendo la verdad.

En lo que sí coincidieron fue en lo que sentían antes de comenzar a relacionarse, incluso como amigos. "No me caía muy bien, éramos muy diferentes, no entendía su humor. Ella tampoco entendía el mío… Soy medio reservado, entonces como que no calzábamos mucho", declaró el músico.

Un pensamiento similar mostró Pamela Díaz en aquella invitación al matinal 'Mucho Gusto'. "Cuando yo estaba en 'La Noche es Nuestra' a mí no me gustaba. No había ni buena ni mala onda, éramos compañeros de trabajo y yo jamás me metería con un compañero de trabajo", explicó.

Ambos artistas compartían trabajo en "La noche es nuestra" - Instagram @pamefieradíaz

Pero todo cambió…

Pancho Saavedra consultó al animador cuándo comenzaron a sentir esa química. "¿En qué momento te empezó a caer bien profesionalmente?", preguntó el conductor de 'Contra viento y Marea'.

Jean Philippe Cretton se mostró sincero y contó: "Como el año pasado, como en el invierno empezamos a tener más buena onda, como a encontrarnos medianamente parecidos en algunos aspectos".

"Desde el primer día que nos juntamos a hablar, siempre hemos conversado la raja, nunca nos falta tema, nos cagamos de la risa, yo creo que eso nos faltaba", destacó el también periodista.

Cretton es uno de los famosos chilenos más atractivos del momento - Instagram @jpcrettino

Saavedra no se quedó con esa información y le preguntó si realmente estaba enamorado de Pamela Díaz. "Sipo, obvio", confesó. También bromeó al decir que llevan cuatro años juntos. "Ustedes se están enterando ahora. Tenemos un niñito de dos años y medio, morenito de ojos verdes, bonito el weon", dijo ante las risa del presentador.

Finalmente detalló que "la Pame es súper especial, muy única, y las personas así generan mucho amor u odio". "Es raro estar con ella y eso me entretiene, estás en un restaurant y puede pasar cualquier cosa, puede salir con cualquier cosa", comentó Jean Philippe Cretton.