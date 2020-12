Lo más tierno que verás hoy: Hija de Diana Bolocco cantando "Pelo suelto", de Gloria Trevi

Un verdadero regalo nos dejó Diana Bolocco en su cuenta de Instagram. La menor de su clan, Gracia, protagonizó un simpático donde canta un exitoso tema de la cantante Gloria Trevi. Y es que resulta impresionante la cantidad de reproducciones que acaparó la pequeña.

Se trata de Pelo suelto, una de las canciones más reconocidas de la intérprete mexicana. Gracia Sánchez Bolocco no solo demostró su actitud para entonar la letra, sino también para ofrecer coreografías.

La hija de Diana Bolocco hizo reír a todos

"Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero", expresa la niña en el registro audiovisual. La publicación suma más de 430 mil reproducciones y 1.700 comentarios. Además, Gracia agitó su largo cabello de forma muy divertida y al final lanzó un tierno beso a la cámara. Diana Bolocco no contenía la risa.

Por supuesto que los comentarios no faltaron, ya que la periodista posee más de 1,5 millones de seguidores. Su amiga Marcela Vacarezza fue una de las primeras en dejar su mensaje. "Prepárate", le escribió la psicóloga en alusión al futuro que le esperaba con la pequeña estrella.

"Es demasiado esta niña, me derrito", "Con ella nunca debe haber penas", "Gracia tiene claro cómo quiere su pelo" y "Agárrate que se viene la era de Gracia y a paso firme", fueron otras de las reacciones.

Algunos famosos como el bailarían Pablo Vargas, la periodista Soledad Onetto y su marido Cristián Sánchez se sumaron en los comentarios para el simpático video. El animador posteó el emoji con corazones en los ojos.

Diana y Cristián viajaron de vacaciones recientemente, celebrando su amor - Instagram @dianaboloccof

La vuelta a clases de sus hijos

Una divertida anécdota vivieron Diana Bolocco y Cristián Sánchez, este jueves, luego que sus pequeños pudieran volver a clases presenciales. Al menos así se les vio en las dos imágenes compartidas por su padre, quien además, las acompañó con una divertida leyenda:

"No sé quién estaba más feliz con la vuelta al colegio… ellos o yo!!!! OBVIO QUE YO!!!! A quién le pasó lo mismo???? Sinceridad, por favor", escribió el conductor alentando a los otros padres a reconocer que sacar a los hijos de la casa aunque sea unas pocas horas, significa un gran descanso para ellos.

Aunque muchas personas celebraron la publicación, hubo quienes consideraron arriesgado enviar a los niños al colegio cuando queda tan poco año escolar. Esto en el marco del Coronavirus.

"Será necesario mandar a los niñ@s a días de cerrar el año", "Alegrarse por ir al colegio en plena pandemia. Uff", "Más que felicidad me daría miedo con la pandemia. No mando a mis hijos hasta que esté la vacuna y me sienta segura", fueron algunos de los comentarios que recibió el ex rostro de TVN.

Pese a las inevitables críticas, las fotos representan un bonito recuerdo para la pareja. Un caso similar vivió el animador José Miguel Viñuela a finales de octubre. Tras enviar a su hijo a clases, los usuarios se sintieron preocupados e indignados, sin embargo, otros festejaron la información.

José Miguel Viñuela envía a su hijo a clases y desata críticas en redes sociales Los seguidores del ex animador de "Mucho Gusto" no están de acuerdo con su decisión, debido a la pandemia.

