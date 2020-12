Fran García-Huidobro recuerda reacción de Ingrid Cruz tras nombrarla "peor vestida" en "Maldita Moda"

En un nuevo capítulo de FRANcamente, Fran García-Huidobro recordó cuando dos de sus amigos se molestaron con ella tras criticar sus vestimentas en Maldita Moda. Los detalles de la situación surgieron durante una conversación con Andrés Caniulef, quien estuvo como invitado en su programa.

Luego de hablar sobre su participación en el extinto programa de Chilevisión, la animadora reveló que algunas de sus opiniones generaron molestia entre sus cercanos, entre los que figuraba la actriz Ingrid Cruz y el bailarín Rodrigo Díaz. "Siempre tuvimos libertad, el programa nos daba esa libertad de elegir a quien nosotros quisiéramos. Como yo decía para mí y solo para mí. Yo elegí peor vestida a mi mejor amiga, Ingrid Cruz", dijo.

Fran García-Huidobro y Andrés Caniulef en FRANcamente - Canal 13

"Al día siguiente me llama y me dice '¡pero cómo!'. Yo le dije '¿pero cómo te pones esas medias con esos zapatos? Vengo dos años diciendo chala con media no, y tú mi mejor amiga se pone chala con media'. La peor vestida, punto final, me dio lo mismo. Después por su puesto Ingrid se empezó a preocupar ya porque cachaba y salió la mejor vestida", agregó.

Sin embargo, la actriz no fue la única en molestarse. Fran García-Huidobro indicó que "otra vez me peleé con otro amigo, Rodrigo Díaz". "Yo había estado con él un día, y había un evento al día siguiente y dije 'este hueón no se cambió de ropa'. Si yo había estado con él la noche anterior, ¿dónde durmió?. '¡No! ¡Cómo puedes decir eso!"", contó sobre dicho episodio.

"¿Pero sabes qué? Si no quieren tener problemas, no vayan a los eventos, o vístanse como la gente", reflexionó la animadora.

