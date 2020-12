Epa Colombia se seguirá haciendo cirugías: "Quiero quedar como una muñequita"

La vanidad de Daneidy Barrera por las cirguías estéticas no tiene fin. La idea de verse espectacular es una obsesión que le ataca desde muy pequeña, ya que varios atributos de su cuerpo comenzaron a molestarle. Pero apenas se disparó su fama como Epa Colombia comenzó a entrar al quirófano.

A través de su cuenta en Instagram ya maneja más de 1,5 millones de seguidores. Desde la plataforma publica imágenes lucir su cuerpo y atractivos atuendos, así como videos del género comedia. Y mientras sus números aumentan, la famosa solo desea continuar operándose.

Epa Colombia quiere más cirugías

Así lo afirmó en las redes sociales. Durante una ronda de preguntas y respuestas en sus historias, una usuaria le consultó: ¿Te vas a operar de nuevo? En su particular manera de hablar, la influencer contestó: "Sí amiga, yo me voy a seguir operando, yo me quiero seguir transformando, quedar como una muñequita".

Seguidamente le solicitaron dónde se operó y con cuál doctor. Sin embargo, en la respuesta reveló que le quemaron la piel. "Yo no sé a quién recomendarte, pues a mí no me gustó", sinceró Epa Colombia.

La famosa colombiana también contó todas y cada una de las cirugías a las que ya se ha sometido. "Siempre me ha gustado invertir en mí, para eso uno trabaja. "Yo tengo la bichectomía, la lipopapada, la nariz, tengo los senos, la mentoplastia, el abdomen y pues en la cola yo tengo plasma gel", confesó.

Cabe destacar que cada intervención le ha costado millones y millones de pesos. De acuerdo a la influencer, su cuenta sobrepasa los 40 millones. La última de sus cirugúa fue una nueva reinoplastia, ya que no se sentía a gusto con la anterior.

Los seguidores de Epa Colombia ya le han manifestado preocupación por sus constantes cirugías. Incluso temen que tanto bisturí le termine desfigurando el rostro u otras partes de su cuerpo.

Un hematoma en su brazo

La joven que adquirió fama por destruir una estación TransMilenio, en noviembre de 2019, decidió responder a la interrogante del gran hematoma que tiene en un brazo.

Y es que hace varios días ese golpe se ha robado la atención en sus redes sociales. Como respuesta, la empresaria aclaró que sucedió debido a su trabajo.

"Cuando la Epa Colombia se desconecta de las redes sociales yo soy una persona común y corriente. Yo trabajo haciendo keratinas y se me sobrecarga el hombre, entonces me hacen terapias porque la plancha y el secador pesan, marica", dijo la influencer.

Por motivos como este su hombro ha sufrido y debe someterse a algunas terapias para rehabilitar su articulación. Aunque no habló más sobre el tema, parece que era una de las dudas que más tenían sus seguidores.

Cabe destacar que su acción contra el TransMilenio fue un delito que, debido a las grabaciones, tuvo problemas con la justicia y estuvo a punto de ir a la cárcel. Epa Colombia tuvo que pagar una cuantiosa multa y perdió temporamente el uso de sus redes sociales.

