Desclasifican curiosos comportamientos de Kenita Larraín cuando estuvo en "Pelotón": "No se dejaba tocar los lunes"

Mariela Montero y Francini Amaral tuvieron una distendida conversación en Charlando, un espacio de Instagram Live que lidera Montero en sus redes sociales. "Recordamos viejos tiempos", escribió la cantante anunciando la cita con la bailarina brasileña.

Las ex chicas reality descalsificaron algunos secretos de su paso por Pelotón VIP de TVN del año 2009, donde ambas compartieron con María Eugenia Larraín, quien en ese momento era un potente personaje de la farándula local, y hoy se dedica principalmente a la numerología.

Montero señaló que una vez vio a Kenita en la madrugada haciendo algo extraño: "Me acuerdo que una vez eran como las 3:00 de la mañana y la Kenita estaba haciendo como una especie de ritual mágico".

"Yo pasaba a la cocina a buscar algo y veo a Kenita Larraín inclinada en su lecho, al costado de su cama, y prendía velas y no sé qué más. Yo digo ‘esta está haciendo un (ritual) vudú’", añadió Mariela.

Tras esto, la salteña no quiso quedarse con la duda, y fue directamente donde Larraín. "Después le pregunté, porque no me gusta quedarme con la duda, ‘che, qué estabas haciendo anoche’ y me dice ‘no, es que yo practico reiki’. Y viste que ahora ella es numeróloga", aseguró.