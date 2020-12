"Pasaron cosas súper bonitas": Blanca Lewin sobre su cuarentena junto a Daniel Matamala

En un nuevo capítulo de Almorzando con el Rubio, Martín Cárcamo conversó con la actriz Blanca Lewin sobre su carrera, su nueva obra de teatro que se estrena el 4 de diciembre, y su participación en la teleserie Lola. Además, el animador le preguntó sobre su experiencia durante la pandemia, contexto en el que habló sobre cómo vivió la cuarentena junto a su esposo, el periodista Daniel Matamala.

En un comienzo, el rubio natural le preguntó cómo ha lidiado con los horarios de trabajo de su pareja. "Lo conocí con esa realidad, no fue algo que haya cambiado en nuestra vida. No me costó tanto, porque también yo soy una persona que tiene horarios raros y más encima flexibles; momentos de la vida en que estoy sentada en mi casa mirando el techo y otros en que estoy totalmente fuera de la casa todo el día", dijo la actriz al respecto.

"Desde que empezamos a ser pareja esa dinámica ya existía, entonces el resto ha sido acomodar todo a eso y no fue problema. Lo que sí pasó en la cuarentena es que él empezó a tener estos turnos donde pasaba catorce días en la casa y siete en el canal", agregó.

"Pasaron cosas súper bonitas"

Luego de contar cómo se adecúan a los horarios de cada uno, Blanca Lewin profundizó en las dinámicas que mantuvo con Daniel Matamala durante la cuarentena. "Pasaron cosas súper bonitas porque él siempre ha estado muchas horas del día en la casa. Entonces no es como 'oh, está todo el día en la casa, no sé qué hacer'. No, porque existía eso", dijo.

"Pero lo bonito fue que, por ejemplo, nunca habíamos cenado todos los días juntos en familia. Entonces pasó que las siete de la tarde estábamos todos y podíamos cenar juntos", explicó. "Igual tienen un espacio para conversar, no es que llegue y tú estés durmiendo", comentó Martín Cárcamo. "Uno se acuesta más tarde no más poh. Pero sí, existe ese espacio. Salvo que haya alguna transmisión especial, que de repente está hasta las una de la mañana en el canal. Igual yo lo espero, siempre lo espero", detalló.

