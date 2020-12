Ángela Aguilar entre lágrimas cuenta lo difícil que ha sido vivir sin su abuela Flor Silvestre

El pasado miércoles 25 de noviembre el mundo del espectáculo mexicano perdió a una de sus mejores cantantes y actrices, Flor Silvestre.

Todos lamentamos la muerte de la leyenda mexicana, pero quienes más lo sufrieron y aun lloran su partida fueron sus familiares, sus hijos, nietos y toda la familia.

Su nieta, la talentosa Ángela Aguilar quien solo con solo 17 años ya tiene una larga y exitosa carrera en el mundo de la música, era muy apegada a su abuela, e incluso siempre se inspiró en ella para su vestimenta y para mantener en alto las tradiciones mexicanas.

El día de su muerte, la joven se despidió de su abuela con un hermoso verso y una emotiva imagen en la que aparecían cantando juntas.

“Era ella, mi bella Flor que me inspiraba a ser cada día mejor. Siempre bella, hasta cuando dijo adiós, una mujer digna del cielo, por eso Dios se la llevó. Te amo tanto que no te supe decir cuánto. Gracias por tanto, gracias por todo, gracias siempre”, escribió Ángela.

Ángela Aguilar rompe en llanto al hablar de su abuela Flor Silvestre a una semana de su muerte

Ahora, a una semana de su muerte, la joven hizo un live a través de Instagram, en el que se mostró muy conmovida y no pudo contener el llanto al hablar de su abuela y lo difíciles que han sido estos días sin ella.

“Este live me tomó mucho tiempo hacerlo, solo quiero decirles que agradezco muchísimo sus mensajes y cariño, han sido unas semanas muy difíciles, pero sus mensajes han hecho este tiempo mucho más fácil y estoy súper agradecida con todos ustedes por su amor, solidaridad, oraciones y amor incondicional hacia mi abuela”, fueron las primeras palabras de Ángela entre lágrimas.

Además, destacó que aunque no estaba preparada para su muerte, agradece haber compartido tanto como pudo con su abuela.

“Nunca vamos a estar preparados para la muerte, pero Dios nos dio esta oportunidad de estar con mi abuela muchísimo mas tiempo de lo que normalmente estaríamos. Nada mas me meti a este live para decirles que los amo y los adoro, y no se qué sería de mi sin ustedes y mi abuelita esta desde el cielo viendo sus comentarios y amor, y seguro está muy contenta de tener a ese público de nuevo, y ese reconocimiento de tanto amor que daba y tan buen show que hacía”, destacó.

La cantante confesó que aunque no estaba preparada para su muerte, agradece haber compartido tanto como pudo con su abuela - Agencias

También confesó que además de los mensajes de apoyo que ha recibido y que la han ayudado a seguir adelante, se ha refugiado en canciones como “Cuando dos almas” que interpreta junto a su hermano Leonardo.

“Este 6 de diciembre vamos a sacar otra vez como homenaje y como show 'Mexicano hasta los huesos', un especial dedicado hacia la muerte. Dios hace las cosas en las horas que necesitan pasar, muchas de estas canciones me han ayudado y acompañado durante este tiempo. ‘Cuando dos almas’ me ha acompañado durante todo esto y ha sido una canción muy bonita que he conectado muchísimo con ella”.

La hija de Pepe Aguilar confesó que no haría más lives, pues no podía contener las lágrimas, pero invitó a todos el domingo 6 de diciembre al show "Mexicano hasta los huesos", en una nueva edición.

